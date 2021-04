La saison galère des Raptors continue, avec l’infection au pied de Kyle Lowry

Quelle saison galère pour Toronto. Obligé de se délocaliser à Tampa, en Floride, la troupe de Nick Nurse avait réussi à compenser son très mauvais départ (deux victoires sur les dix premiers matchs) pour revenir à l’équilibre (17 victoires – 17 défaites) fin février. Sauf que le staff et une bonne partie des joueurs ont attrapé le Covid-19 et que tout a recommencé à dérailler, les Raptors n’ayant gagné qu’un seul match (sur 14 !) en mars…

La « trade deadline » a également été étrange, avec les départs de Matt Thomas et Norman Powell (contre Gary Trent Jr. et Rodney Hood) mais surtout le flou autour de Kyle Lowry, persuadé de partir et finalement conservé.

Et comme tout est compliqué cette saison pour la franchise de l’Ontario, Nick Nurse a expliqué que son meneur serait absent entre 7 et 10 jours suite à une infection au pied. De quoi encore compliquer les affaires de l’équipe, qui a plongé à la 11e place de l’Est (18 victoires – 30 défaites) et n’arrive pas à casser sa mauvaise dynamique.