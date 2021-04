Thabo Sefolosha a pris sa retraite

La saison passée, Thabo Sefolosha n’avait fait que de courtes apparitions sur les parquets sous les couleurs de Houston. Le 8 mars 2020, il jouait son dernier match contre Orlando.

Car ensuite, pour protéger sa famille, le Suisse avait refusé de rejoindre la « bulle » et d’y finir la saison. Un an après son dernier match NBA donc, son avenir semblait s’écrire loin de la ligue même s’il n’avait rien annoncé.

C’est désormais acté puisque l’ancien arrière/ailier du Thunder a déclaré au podcast sud-africain « Fastbreak », relaie la RTS, que « la retraite me convient bien » et que c’est « un bon changement de rythme ».

Un pion essentiel du Thunder de la grande époque

À bientôt 37 ans, Thabo Sefolosha referme donc ainsi sa carrière NBA, longue de 14 saisons. Premier Suisse à rejoindre la grande ligue, il avait commencé à Chicago entre 2006 et 2009. En février de cette même année, il est échangé à Oklahoma City et s’impose rapidement comme un élément important du Thunder.

Un facteur d’équilibre surtout car autour du trio Kevin Durant – Russell Westbrook – James Harden, il est titulaire et fait le sale boulot défensif en s’occupant du meilleur attaquant adverse pour soulager ses brillants coéquipiers.

Il le fait si bien qu’il est élu dans la All-NBA Defensive Second Team en 2010 puis il s’approche du titre en 2012, seulement battu par Miami, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. Jamais gourmand offensivement, le Suisse prend ce qu’on lui donne, progresse à 3-pts et s’affirme comme un coéquipier modèle.

Deux grosses blessures en trois ans

En 2014, après une fin d’aventure moins heureuse à OKC (il est écarté de la rotation pour les derniers matches de playoffs), il rejoint Atlanta dans un rôle de remplaçant. Tout bascule la même saison, début avril 2015, lorsqu’il est interpellé par des policiers à la sortie d’une boîte de nuit new-yorkaise. Ces violences policières laissent des traces indélébiles : une fracture du péroné, un forfait pour les playoffs et un passage devant la justice. Deux ans après, il est finalement acquitté, puis reçoit quatre millions de dollars de dommages et intérêts.

Malgré cette sombre histoire, ses deux saisons suivantes chez les Hawks seront satisfaisantes. Mais il retrouve véritablement un nouveau souffle à partir de la saison 2017/18 avec le Jazz. Il réalise alors la meilleure année de sa carrière sur le plan offensif (8.2 points de moyenne) mais il est victime d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit en janvier 2018. Sa saison est terminée et en quelque sorte sa carrière également.

Car que ce soit la saison d’après, toujours aux côtés de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, ou son ultime passage dans le Texas, chez les Rockets, on ne reverra plus le Sefolosha des jeunes années du Thunder ou des Hawks.

Le premier Suisse de l’histoire de la NBA, avant son compatriote Clint Capela, aura donc terminé sa carrière avec un bilan très honorable : 5.7 points et 3.7 rebonds de moyenne en 869 matches de saison régulière (475 en tant que titulaire). Sans oublier ses 96 matches de playoffs (69 titularisations) et une Finals en 2012 face au Heat.