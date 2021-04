La jeune troupe du Thunder enfonce encore plus les Raptors

Théo Maledon envoie Moses Brown au alley oop d’entrée mais ce sont les Raptors qui démarrent mieux ce match. Gary Trent Jr. est dans le cinq et, sans Kyle Lowry blessé, il accepte bien volontiers ses responsabilités offensives. Pascal Siakam y va d’un 3-points sur le buzzer de la possession.

Trent donne même 11 points d’avance à Toronto sur un floater en transition. Mais OKC s’accroche et obtient un coup de boost bienvenu de la part de Justin Jackson qui rentre deux 3-points en sortie de banc. Malgré un joli 6/11 derrière l’arc, les Raptors ne mènent que de 2 points après le premier quart (32-30).

Trent poursuit son festival en 2e quart, avec une interception conclue au dunk puis un nouveau 3-points. Stanley Johnson parvient à s’infiltrer pour deux jolis lay-up tandis que Chris Boucher place un petit dunk sur le pick & roll, mais le Thunder s’accroche.

Le vétéran Darius Miller fait 3/3 aux tirs pour 8 points précieux. Isaiah Roby mystifie Siakam sur un mouvement au poste bas et il place ensuite un gros dunk tout seul au terme d’un bon mouvement collectif. Mais Toronto garde le contrôle à la pause, derrière 20 points de Trent et 14 de Siakam. Les Raptors comptent 8 longueurs d’avance (67-59).

Svi Mykhailiuk décisif en dernier quart

Muet en première mi-temps, malgré 7 tentatives, Théo Maledon brise enfin la glace au retour des vestiaires, à 3-points. Svi Mykhailiuk place lui un petit tir à reculons et OKC reprend sur un 12-5 qui les ramène à hauteur des Raptors.

Trent essaie bien de garder le rythme mais Roby et Brown font du bon boulot au rebond offensif pour le Thunder. Il faut une perte de balle de Maledon sur l’ultime possession du 3e quart pour que les Raptors gardent l’avantage au score, après l’interception et le 3-points dans la foulée de Trent (alors à 27 points à 10/15 aux tirs), décidément au four et au moulin (89-87).

Avec six joueurs à 10 points et plus, le Thunder revient encore à la charge, à l’image de Mykhailiuk qui conclut un alley oop en haute altitude avant de sanctionner derrière l’arc. OKC passe un 9-0 et reprend les commandes du match. VanVleet répond mais Mykhailiuk en remet une couche, à très longue distance ! Ce dernier inscrit 10 de ses 22 points (record de saison) au moment clé.

Pressé à plusieurs reprises pour des ballons perdus, Maledon tient le coup face à Siakam et s’impose pour le panier plus la faute. Le meneur tricolore rate ensuite un layup mais récupère son rebond et file la passe décisive à Roby pour le 3-points qui refait l’écart. Anunoby fera bien mouche de loin à son tour mais Toronto ne reviendra pas (113-103).