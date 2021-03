Le retour de « Scary Terry »

Une première saison moyenne et les débuts canons de LaMelo Ball avaient relégué Terry Rozier au second plan, et pourtant le meneur des Celtics réalise sa meilleure saison en carrière. Pour certains, il est même le meilleur joueur des Hornets, et ses performances actuelles lui ont carrément permis de remporter le titre de meilleur de la semaine ! « Pour obtenir la reconnaissance, il faut gagner » a rappelé James Borrego à propos de cette récompense.

Cette nuit, Rozier a faire du Rozier face aux Wizards, avec de belles arabesques sous le cercle, mais aussi un 3-points assassin en isolation pour assurer la victoire, la 4e en 5 matches depuis que LaMelo Ball est blessé.

« Nous avons énormément confiance en lui et je sais qu’il a beaucoup confiance en lui » a expliqué Cody Zeller après la victoire à Washington. « Dans les dernières minutes, il met de superbes tirs. C’est un très grand leader pour nous tous, et depuis le début de l’année. »

Plus de 50% de réussite dans les moments « clutch »

Auteur d’un 3/3 aux tirs dans les trois dernières minutes pour faire passer l’écart de +3 à +10, Terry Rozier n’a pas peur de prendre les tirs importants, et on découvre même qu’il est encore plus « clutch » cette saison que Damian Lillard ! Selon StatMuse, Terry Rozier est le plus adroit de la NBA dans le « clutch time » avec 55.6% aux tirs, 54.2% à 3-points et 89.5% aux lancers-francs avec au minimum 20 tentatives.

Dans le détail fourni par NBA.com, on s’aperçoit que les Hornets ont un différentiel largement positif dans les 19 matchs serrés joués cette saison, avec 14 victoires pour 5 défaites. À titre personnel, Terry Rozier a joué 58 minutes dans le « clutch time » lors de ces 19 matches pour 67 points en 35 tirs, avec seulement deux balles perdues !

Pour ses coéquipiers, Terry Rozier fait preuve de « dureté mentale » depuis le début de saison, mais il met ça sur le compte de la confiance et de l’expérience. « Par rapport à la saison dernière, je suis l’un de ceux qui parlent le plus et j’essaie d’être un leader par l’exemple » expliquait-il après avoir reçu son trophée de Player Of The Week. « J’ai joué les playoffs plusieurs fois, je suis allé en finale de conférence… J’essaie de faire en sorte que tout le monde soit bien dans sa tête et j’essaie d’apporter un petit plus pour nous aider à gagner. »