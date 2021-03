Depuis son arrivée en NBA en 2012, Damian Lillard s’est progressivement constitué une réputation de joueur particulièrement décisif (ou « clutch »), à coup de tirs capitaux.

Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se remémorer ses shoots à 3-points inscrits au buzzer, et en playoffs, pour achever les Rockets (2014) puis le Thunder (2019). Deux actions iconiques, qui symbolisent tout le sang-froid dont dispose le meneur dans les moments chauds, et qui font de lui le seul joueur avec Michael Jordan à avoir marqué plusieurs paniers au buzzer pour plier une série de playoffs.

Forgée en partie par son amour pour la boxe, la réputation de tueur de Damian Lillard le précède donc aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le « money time » des Blazers est généralement synonyme de « Dame Time ». Autrement dit le surnom donné aux dernières minutes d’une rencontre serrée, lorsque le sextuple All-Star prend le match à son compte et hausse son niveau de jeu, pour offrir la victoire à son équipe.

Des moments que le joueur de 30 ans adore et au sein desquels il excelle. Qu’importent les circonstances.

« Je pense que, lorsqu’une rencontre est serrée, tout le monde se demande qui a marqué les gros tirs », déclarait-il pour NBC Sports, en amont du All-Star Game, la semaine dernière. « Et, personnellement, je préfère être celui qui prend ces gros shoots, pour la simple et bonne raison que, dans ces moments-là, vous pouvez mettre votre équipe en position de gagner, ou la faire échouer. En tant que leader de mon équipe, j’estime être la personne la plus susceptible de répondre à cette question car je sais que je vais pouvoir rapidement passer à autre chose, si je ne marque pas mon tir ou si je ne réussis pas la bonne action. Et je peux aussi gérer le succès qui en découle, si je marque mon tir ou si je réussis la bonne action. »

« Mister Clutch » se mue en « Monsieur Propre »

Cette saison, c’est peu dire que Damian Lillard rayonne lorsqu’il s’agit de forcer la décision. Preuve en est, à mi-parcours de cet exercice 2020/21, il totalise déjà 104 points dans le « clutch time », à savoir les cinq dernières minutes d’un match où les deux équipes se tiennent en maximum cinq points d’écart. Dans ce domaine, seul Zach LaVine (105 points) le devance d’une courte tête, en NBA.

Mais, à la moyenne de points, « Dame » n’a en revanche pas d’égal puisqu’il domine ce classement, devant Collin Sexton (5.3) et Zach LaVine (4.8), avec 5.5 points inscrits (sur 3.7 minutes) en 19 rencontres disputées dans des situations dites de « clutch time ». Dans ces circonstances, les Blazers sont d’ailleurs particulièrement doués car, portés par leur franchise player, ils affichent un bilan de 14 victoires et 5 défaites (73.7% de succès) ! Toutes formations confondues, seuls Joel Embiid (14) et Tobias Harris (14) comptent au moins autant de victoires que Portland, dans de telles conditions.

Plus impressionnant encore, Damian Lillard affiche de telles statistiques dans le « clutch time » en disposant de pourcentages de réussite exceptionnels : 63% aux tirs, 58% à 3-points et 100% aux lancers-francs, pour un « True Shooting Percentage » de 85% !

En clair, en plus d’accumuler les points dans les moments-clés, le meneur All-Star le fait sans déchet (ou presque).

Un véritable gage d’assurance pour ses coéquipiers, dont la pression sur les épaules est moindre. Même s’il leur faut rester prêt à dégainer à chaque instant…

« Je préfère prendre la décision finale », avoue le natif d’Oakland. « J’estime que, lorsque vous pensez à la conclusion d’un match, vous pensez à un joueur en particulier. Mais ça ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas vous servir [de votre statut] pour offrir un tir à un autre joueur. D’après moi, ceux qui prennent soin de conclure les matchs, et qui le veulent réellement, trouvent toujours une manière d’obtenir [un shoot] ou d’être celui qui crée [ce shoot]. »

Plus décisif que n’importe qui depuis son arrivée en NBA

Autres indicateurs de la maîtrise absolue de Damian Lillard dans le « money-time », saison régulière et playoffs confondus : dans sa carrière, il totalise 29 paniers pour permettre à son équipe d’égaliser ou prendre l’avantage, dans les 20 dernières secondes d’un match, en plus de compter le plus grand nombre de paniers de la gagne (9), dans les cinq dernières secondes d’une rencontre.

Des chiffres qui lui permettent, depuis son 3-points de la victoire inscrit à Chicago en janvier dernier, de dominer la ligue dans ces deux catégories respectives, depuis ses débuts en NBA en octobre 2012. Sur cette même période, Russell Westbrook (22) et LeBron James (8) ne peuvent ainsi que s’avouer vaincus, dans ces deux domaines.

Et même lorsqu’il peut se permettre de se relâcher, lors d’un événement comme le All-Star Game, Damian Lillard n’en oublie pas non plus de démontrer qu’il est (probablement) le joueur le plus décisif de NBA à l’heure actuelle, en inscrivant le panier de la victoire pour son équipe. Preuve que le « killer instinct » est définitivement inné chez lui.

LEXIQUE

True shooting percentage (TS%) : comme l’Effective Field Goal Percentage, cette équation permet de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en considération les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.