À domicile, les Clippers se font renverser en deuxième mi-temps par le Magic

Touché au pied, Paul George n’est pas présent sur la feuille et, en l’absence de Marcus Morris, Nicolas Batum retrouve une place de titulaire face au Magic. Le Français décale ses partenaires et accumule les passes décisives en début de rencontre pour un 12-0 d’entrée de jeu pour les Californiens.

C’est Khem Birch qui répond mais on se dit que la soirée va être longue pour Steve Clifford et ses hommes. Kawhi Leonard et ses compagnons n’ont pas grand-chose à faire pour attirer l’aide et servir Ivica Zubac sous le cercle, et le pivot croate enchaîne les dunks autoritaires. Hormis Chuma Okeke, le Magic est sous l’eau…

Les Clippers veulent gérer

Le rookie floridien se bat mais Kawhi Leonard est simplement trop puissant, et Nicolas Batum décale Luke Kennard à l’ultime seconde de la première mi-temps, à 3-points. 51-37 pour les Clippers.

Face à un Magic aussi affaibli suite aux transferts de la « trade deadline », Tyronn Lue et ses hommes pensent sans doute pouvoir gérer tranquillement la deuxième mi-temps, mais ils oublient de provoquer des failles dans la défense d’Orlando et se contentent surtout d’artiller de loin. Le problème, c’est que leur adresse s’est envolée, avec un 2/13 à 3-points qui permet au Magic de recoller à 73-70 à l’entame du dernier quart-temps.

Moins concentrés, moins incisifs, les Clippers laissent trop de rebonds offensifs à leurs adversaires mais Orlando semble tout de même manquer de puissance de feu offensive pour pouvoir passer devant.

L’hubris californien coûte cher

Alors, quand Los Angeles retrouve un peu d’adresse extérieure, on se dit que ça va passer avec un écart qui revient à +9 (91-82). Sauf qu’à force de jouer avec le feu, les nonchalants Californiens finissent bien par se brûler. Les jeunes du Magic sentent qu’ils ont une opportunité, alors ils se jettent sur les ballons qui traînent, courent en contre-attaque, piquent des rebonds offensifs face à des Clippers qui jouent en sénateurs…

Une vilaine passe de Nicolas Batum permet même à Orlando de prendre quatre points d’avance (93-97) dans la dernière minute, pour conclure un 11-0 surprenant, mais finalement mérité, du Magic.

Terance Mann rapproche son équipe à 3-points et Los Angeles a encore l’occasion d’arracher la prolongation. Mais Kawhi Leonard rate son 3-points, puis Reggie Jackson l’imite suite au rebond offensif. L’ailier arrache un nouveau ballon mais dribble sur le pied d’un adversaire et Michael Carter-Williams va dunker sur la contre-attaque !

C’est fini et c’est donc le Magic qui s’impose (96-103) pour mettre fin à la série de six victoires consécutives des Clippers. Une défaite extrêmement embarrassante pour Los Angeles, tant elle suinte la suffisance…