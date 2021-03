« Des clowns. C’est ridicule de part et d’autre. » Doc Rivers a semblé consterné de voir Dwight Howard être expulsé après une altercation avec Montrezl Harrell, dès la fin du premier quart-temps de leur déplacement sur le parquet des Lakers.

Tout commence à une minute de la fin de cette période, quand le pivot des Sixers s’en va très autoritairement, et proprement, contrer la tentative de dunk de son homologue des Lakers. Dans la foulée, les deux hommes se « frottent », Montrezl Harrell repoussant Dwight Howard, et écopent d’une faute technique chacun.

L’expulsion intervient dans un second temps quand, au moment de regagner son banc à la fin quart-temps, l’ancien pivot des Lakers vient clairement à la rencontre de son homologue. L’intéressé a beau lever les bras au ciel, comme pour clamer son innocence, il reçoit alors sa deuxième faute technique. Le soir de sa remise de bague avec Danny Green, c’est moyen…

Un vétéran qui fait des erreurs de rookie

« J’ai trouvé que c’était un geste très égoïste » qualifie après la rencontre son coach. « Tu prends une faute technique, tu ne peux pas en prendre une seconde. On doit être plus disciplinés. On avait un pivot disponible dans l’équipe et il se fait expulser. Ça ne m’a pas plu. Je sais qu’il y avait de l’émotion dans ce match mais c’est un vétéran. »

Un vétéran qui, saison après saison, est régulièrement sanctionné par les arbitres en terme de fautes techniques (environ une dizaine par an). L’expulsion de cette nuit, alors qu’il effectuait une entrée en jeu convaincante, était sa huitième en carrière.

De son côté, Montrezl Harrell, auteur de 20 points dans la défaite, dit ne pas savoir ce qui a envenimé les choses. Mais repousser son vis-à-vis était logique pour lui. « Je ne recule devant personne. Je ne prends pas ce genre de manque de respect à la légère. Tu ne viens pas me bousculer sur le terrain et jouer au grand garçon devant moi. Ce n’est pas dans mon tempérament, ça ne le sera jamais. »

On rappelle que les destins des deux hommes ont été liés en novembre dernier quand Dwight Howard avait annoncé qu’il restait à Los Angeles, avant de se raviser pour signer aux 76ers. Dans la foulée, les Lakers annonçaient l’arrivée de Montrezl Harrell, qui quittait les Clippers.