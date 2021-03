Le MVP de la nuit : l’insaisissable De’Aaron Fox en remet une couche !

Déjà élu MVP de la nuit hier, après une performance à 37 points pour se défaire des Hawks, De’Aaron Fox a de nouveau brillé cette nuit face à Golden State. Le meneur star des Kings a tout simplement établi un nouveau record personnel avec 44 points à 16/22 aux tirs, plus 7 passes et 3 interceptions.

C’est son troisième match consécutif à 30 points ou plus, le sixième sur le mois de mars durant lequel il tourne à 29 points, 7 passes et 4 rebonds. S’il n’a pas été sélectionné pour le dernier All-Star Game, De’Aaron Fox délivre en ce moment son meilleur basket en carrière.

« Ils me disaient d’aller chercher les 50 ! », souriait le meneur supersonique. « Je voulais simplement tuer le match. Il y aura d’autres opportunités pour y arriver. Je ne cherchais pas forcément à faire un nouveau record en carrière mais si les tirs sont là, je les prends. »

Auteur de 43 points plus 13 passes, il y a deux mois face à La Nouvelle-Orléans, De’Aaron Fox a donc fait mieux hier soir face à des Warriors sans Stephen Curry ni Draymond Green. Mais sans forcer les choses.

« C’est plaisant de le voir jouer, c’est vraiment sympa », ajoute Luke Walton. « C’est très bien de le voir continuer à trouver sa voie, de le voir continuer à grandir dans son rôle de leader vocalement mais aussi par l’exemple qu’il donne sur le terrain. Il est en grande forme. Quand De’Aaron joue comme ça, on est une très bonne équipe. »

« Il est le meneur le plus rapide de la Ligue »

Les Kings sont effectivement dans une période faste avec cinq victoires en six matchs, et ils le doivent en grande partie à leur meneur, insaisissable et plutôt adroit de loin sur ses deux dernières sorties (6/11 à 3-points). Plus il est en rythme, plus De’Aaron Fox semble dangereux sur ses tirs extérieurs.

« Je dois continuer à rester agressif dès le début du match et le faire souvent. Je ne veux pas trop forcer les choses non plus mais attaquer le panier, chercher mes coéquipiers ouverts et essayer de marquer des points à toutes les distances. Peu importe qui est en face de moi, j’ai le sentiment que je peux aller jusqu’au cercle. Et puis, une fois que tu vois le ballon rentrer une ou deux fois, ça aide énormément pour tirer extérieur. »

Son ancien coéquipier en AAU Team, du côté de Houston, Kelly Oubre Jr. ne pouvait que féliciter son adversaire du soir : « Fox est évidemment sur une grosse série en ce moment. Il est le meneur le plus rapide de la Ligue. C’est difficile de l’arrêter quand on est sur le reculoir pendant tout le match. »

Après l’infâme série noire de huit défaites de rang en février, les Kings et De’Aaron Fox ont-ils enfin trouvé leur rythme de croisière ? Ce serait en tout cas le moment idéal pour enclencher une belle série si Sacramento, actuellement 11e (à deux victoires de Golden State justement) veut décrocher le « play-in »…