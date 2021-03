Les Wizards se sabordent à New York

On se retrouve au milieu du 3e quart-temps. Grâce à Raul Neto et un bon passage de Rui Hachimura, les Wizards mènent de 17 points au Madison Square Garden (71-54). Giflés il y a deux jours, dans la même salle, les coéquipiers de Bradley Beal montrent un tout autre visage. Pendant toute la première mi-temps, Washington a joué vite et bien, enchaînant les contre-attaques, et ils sont à 18 minutes d’une victoire méritée.

La rentrée d’Immanuel Quickley ne change rien, et en fin de troisième quart-temps, Rui Hachimura continue son festival avec un floater puis un 3-points. Washington tient le bon bout (78-62). Et puis soudain, le trou noir…

New York signe un 9-0 avec RJ Barrett à la claquette, puis à la passe pour envoyer Taj Gibson au dunk (78-71). En face, Westbrook enchaîne les briques, perd un ballon, et Alec Burks le sanctionne à 3-points. Il reste huit minutes à jouer, et Washington n’a plus qu’un petit point d’avance (82-81). En cinq minutes, leur avance s’est volatilisée.

Bradley Beal et Rui Hachimura relancent la machine, et à l’entrée du « money time », les Wizards mènent de six points (91-85). Mais ils vont craquer. RJ Barrett plante un 3-points, puis il intercepte une passe de Bradley Beal, et s’en va marquer avec une faute de ce même Beal. En 15 secondes, le Canadien vient d’inscrire six points et d’égaliser (91-91). Russell Westbrook continue d’envoyer des briques, et Quickley le punit à 3-points. Randle en rajoute une couche, et New York signe un 11-0 au meilleur des moments (96-91).

Beal résiste et entretient l’espoir d’un ultime comeback, mais Randle assomme les Wizards avec un nouveau fadeaway ligne de fond. Il est encore plus loin que le précédent, et les Knicks s’imposent 106-102, et les voilà 5e !