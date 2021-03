Podcast Hype X Basket USA | Conférence Est, le bilan à mi-parcours Ce mercredi, Hype X Basket USA tire un bilan après une quarantaine de matches joués. On commence à l’Ouest où trois équipes se détachent nettement : Philly, Brooklyn et Milwaukee. Derrière, c’est beaucoup plus ouvert avec de belles surprises comme les Knicks et les Hornets, et des déceptions comme les Raptors et le Magic.