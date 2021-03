Le MVP de la nuit : la palette magique de Nikola Jokic

« C’est drôle, à la pause, je disais à mes assistants que nous avions fait une excellente première mi-temps », raconte Mike Malone, dont l’équipe menait confortablement (39-61) après 24 minutes, sur le parquet du Magic.

« Et j’étais nerveux comme pas possible », poursuit le coach. « Lorsque l’adversaire fait une série, ça rend les choses intéressantes. On sait qu’on a un joueur comme Nikola Jokic sur lequel se reposer. »

C’est ce que les Nuggets ont fait. Alors qu’Orlando se rapprochait dangereusement au score à cinq minutes du terme, le pivot a planté un énième « jumper » devant Nikola Vucevic, qu’il a dominé sur la rencontre, puis mené la contre-attaque pour servir Michael Porter Jr. Ce dernier pliera les débats avec deux paniers primés dans la foulée.

« On a perdu notre concentration et la façon dont on joue. On n’a pas été agressifs du tout », regrette après la rencontre Jokic, interrogé sur l’avance gâchée par son équipe, finalement sans conséquence.

Et le pivot de déplorer quelques pertes de balle ou un repli défensif pas toujours à la hauteur. « On ne peut pas laisser notre attaque dicter notre défense. On peut rater des tirs, mais il faut que ce soit des tirs ouverts qu’on se crée. Pas juste un ou deux dribbles, sans aucune passe. »

C’est rarement le cas lorsque la balle passe par lui. S’il a tout de même eu quelques séquences en un-contre-un face à Nikola Vucevic, Nikola Jokic a encore régalé par sa qualité de la passe dans le jeu à deux avec ses coéquipiers, sur de simples « passe et va » par exemple.

Auteur d’un panier à 3-points au buzzer de la première période, le pivot a encore cumulé 28 points (11/17 aux tirs), 15 rebonds et 10 passes, soit son 12e triple-double de la saison. Seul Russell Westbrook (14) fait mieux.