Collin Sexton piqué au vif

Alors que la première mi-temps venait tout juste de se terminer, le ton est monté entre Cavaliers et Raptors. En cause : une altercation impliquant Collin Sexton et plusieurs joueurs de Toronto. Rapidement entouré par Fred VanVleet, Norman Powell, Chris Boucher ou encore Pascal Siakam, l’arrière de Cleveland a ensuite été rejoint par ses coéquipiers, Isaac Okoro et Jarrett Allen en tête.

Tout est parti d’un écran posé quelques secondes auparavant par Norman Powell, et jugé illégal par Collin Sexton. Celui-ci aurait effectivement reçu un coup de coude dans le feu de l’action, ne manquant pas de le faire savoir à son adversaire, après s’être permis de provoquer Fred VanVleet, lui aussi provocateur juste avant. Les deux « combo guards » se sont alors échangés plusieurs mots doux et Norman Powell est venu à la rescousse de son coéquipier, tandis que la tension est devenue palpable entre les trois joueurs, au Rocket Mortgage FieldHouse.

« C’est de la compétition », livrait simplement après coup le coach de Cleveland, J.B. Bickerstaff, dans les colonnes de Cleveland.com. « Norman Powell est un grand compétiteur, Collin [Sexton] aussi, donc ils se sont simplement provoqués, se sont échangé quelques mots puis nous sommes passés à autre chose. »

« C’est juste du basket », jugeait quant à lui le principal intéressé, Collin Sexton, à propos de cet incident. « Norman Powell a essayé de poser un écran au milieu du terrain et je suis passé devant. Un peu plus tôt, ils parlaient beaucoup quand je me trouvais sur la ligne des lancers-francs et je leur ai répondu en retour. Car je ne recule jamais [devant quoi que ce soit]. »

Des Cavaliers reboostés

Pourtant, cette altercation aurait ensuite pu jouer des tours aux Cavaliers, habitués à se faire malmener au retour des vestiaires cette saison, puisqu’ils sont tout simplement la pire équipe de NBA dans les troisièmes quart-temps, en 2020/21 : 104.4 points marqués sur 100 possessions, contre 116.5 points encaissés toujours sur 100 possessions (soit un différentiel de -12.1 !).

Finalement, il n’en fut rien cette fois-ci, la franchise de l’Ohio parvenant à dominer les Raptors 32 à 18 sur cette période, dans le sillage d’un Collin Sexton incandescent tout du long : 14 points, à 6/7 aux tirs, en 10 minutes. Un coup d’accélérateur suffisant pour guider les Cavs vers une victoire bienvenue.

« Quand ce genre d’incident se produit, il faut être prêt à répondre », soulignait J.B. Bickerstaff. « J’ai trouvé que la manière avec laquelle nous avons réagi dans le troisième quart-temps était impressionnante. Collin [Sexton] a été énorme, mais il ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin du soutien de son équipe. Tous ses coéquipiers se sont ralliés autour de lui et il a montré la voie pour tout le monde. »

Après la rencontre, Jarrett Allen ne manquait d’ailleurs pas d’appuyer les propos de son coach concernant Collin Sexton, tout en se réjouissant de la réaction collective de son équipe.

« Cela aurait pu aller dans les deux sens », reconnaissait le pivot de Cleveland, au sujet de cette deuxième mi-temps maîtrisée. « Ils auraient pu revenir [des vestiaires] et nous faire mal, mais nous aurions très bien pu le faire également. Au lieu de ça, nous n’avons jamais reculé un seul instant, encore moins [Collin Sexton]. Nous étions dans la position des agresseurs en deuxième mi-temps. Vous connaissez Collin. Vous pouvez le voir sur un terrain, il est toujours concentré. Mais j’ai vu quelque chose de différent dans son regard, quand il attaquait Norman Powell, [Fred] VanVleet et tous les autres. Il a juste prouvé qu’il n’était pas celui qu’il fallait énerver. »

Dans l’ombre, Cleveland continue de grandir

Grand artisan de ce succès avec ses 36 points, à 13/24 aux tirs et 6/9 à 3-points, Collin Sexton savait qu’il était primordial de ne pas se relâcher dès l’entame de cette deuxième mi-temps. Encore plus face à une équipe aussi expérimentée et après un tel fait de jeu.

« Le coach m’a dit : ‘Très bien, tu les as réveillés, donc que vas-tu faire maintenant ?’ », confiait Collin Sexton. « Nous avons très bien réagi collectivement et nous avons simplement continué de nous battre. Nous savons de quoi ils sont capables, nous savons qu’il s’agit d’une équipe de playoffs. Donc nous savions aussi qu’ils allaient revenir en jouant physique et en nous rentrant dedans. »

À l’arrivée, ce jeune groupe des Cavaliers décroche donc une victoire référence et poursuit, surtout, son apprentissage, dans cette saison qui n’a désormais plus grand intérêt autre qu’une progression collective.

« Si vous sortez du simple cadre du basket, je pense qu’il s’agissait d’une étape supplémentaire vers la maturité », estimait pour conclure Jarrett Allen. « Une étape synonyme pour nous de progression, tant en tant que personnes qu’en tant que joueurs. »