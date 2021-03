Gregg Popovich est tellement fier de ses jeunes

Equipe surprise de la conférence Ouest avec une belle 7e place, avec seulement un revers de moins que les Clippers, 4e, les Spurs ont fait trembler les Bucks samedi soir. Sans Dejounte Murray et Patty Mills, laissés au repos, San Antonio a craqué en toute fin de match sous les coups de butoir de Giannis Antetokounmpo, et Gregg Popovich est plus que fier de ses joueurs, notamment de leur combativité. C’était leur 5e match en 7 jours !

« C’est un incroyable groupe plaisant et intéressant pour cela » résume le coach des Spurs dans le San Antonio Express News. « C’était le 5e match en 7 jours, et deux joueurs importants ne jouaient pas. Mais peu importe… Ils se sont tous donnés à fond, et ils progressent en permanence. »

La progression, c’est ce que retient Coach Pop’. Alors qu’on imaginait les Spurs dans la peau d’une « lottery team » après avoir raté les playoffs l’an passé, ils ne cessent de surprendre par leur enthousiasme et leur collectif. Parker, Duncan ou encore Ginobili et Leonard ne sont plus là, et pourtant, c’est toujours le même basket.

« Comme je leur ai dit après le match, ils possèdent une plus grande marge de progression que beaucoup d’autres équipes alors qu’ils découvrent ce qu’il faut faire pour gagner » poursuit Popovich. « DeMar et Rudy font du bon boulot comme leaders. On a réussi 29 passes ce soir contre une équipe incroyable. Ils ont fait du beau boulot, et on est emballé par notre jeu. On doit juste garder cette consistance ».

Symbole de ce jeune effectif qui progresse, Lonnie Walker IV. Cette nuit, l’arrière plante 31 points, pour établir son nouveau record en carrière, et il reçoit les félicitations de son coach : « Il met des tirs, il prend de bonnes décisions, et il s’est défoncé en défense ». La veille, c’est Keldon Johnson qui avait épaté son coach avec un improbable double double-double. Chaque soir, un jeune Spur se met en évidence, et Popovich peut ainsi se permettre de faire souffler deux joueurs importants sans que le niveau de jeu régresse.

Dimanche, place au repos, avant une série de neuf matches de suite à domicile !