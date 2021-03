Shake Milton est sorti de sa boîte

Sans Ben Simmons, Joel Embiid et Seth Curry, les joueurs de Philly devaient élever leur niveau de jeu samedi contre les Kings. Avec un écart final de +24 en faveur des Sixers, les hommes de Doc Rivers, dont Shake Milton, ont répondu présent.

Le shooteur de Philadelphie n’a connu hier soir que sa deuxième titularisation de la saison après celle face aux Nets il y a 2 mois et demi. Sûrement pas habitué à ce rôle, Milton a rencontré quelques difficultés à rentrer véritablement dans sa partie. Mais après une première mi-temps bien terne, l’habituel joker de Phillu a mis les bouchées doubles au retour des vestiaires.

« J’ai trouvé qu’il était un peu en difficulté en première période mais dans la seconde il était dans un bon rythme » souligne son coach. « Nous avons besoin de lui, on a besoin de tout le monde en ce moment avec tous nos absents. Quand vous voyez qu’on est capable de marquer 129 points sans Ben, Joel et Seth, ça en dit long sur cette équipe. »

Une excellente deuxième mi-temps

Grâce à une deuxième mi-temps quasiment parfaite à 6 sur 7 au shoot pour un total de 16 points, le meneur a parfaitement comblé l’absence de Ben Simmons sur le poste 1.

Très efficace également, Danny Green souligne la mentalité de scoreur de son coéquipier lui permettant de ne pas douter même en cas d’inefficacité offensive. « Peu importe si Shake shoote à 10 sur 10 ou à 0 sur 9, il va continuer de faire ce qu’il fait. Il va attaquer de manière agressive et jouer son jeu. Il a toujours été un bon scoreur pour nous en sortie de banc. C’était une des rares fois où il a la chance de commencer une rencontre et il s’en est très bien sorti. Il va être agressif et peu importe s’il commence mal ou pas. » analyse le triple champion NBA.

À l’aise sur pick & roll, Milton apporte une variété offensive intéressante pour son équipe. « Il nous donne des options sur pick & roll car il peut finir au cercle ou trouver ses partenaires comme par exemple Dwight avec des passes lobées. Ce soir il a été très bon. Il a pris son temps, maitrisé le rythme du match, choisi ses moments tout en laissant le jeu venir à lui. Ce soir, il était agressif et nous allons en avoir besoin pour le reste de la saison. » rajoute Green.

En effet puisque les leaders de l’Est commencent un road -trip de six matchs ce soir avec un déplacement chez les Knicks.