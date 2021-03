Daryl Morey veut des mesures pour limiter les 3-points dans les coins

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé… Alors que ses Rockets ont fait partie des équipes qui ont tout misé, ou presque, sur le 3-points, abandonnant le tir à mi-distance, Daryl Morey estime aujourd’hui que le tir primé a pris trop d’importance dans la NBA actuelle. On l’a vu avec les Warriors dans le passé, et on le voit encore cette saison avec les Nets et le Jazz, les candidats au titre sont souvent les équipes les plus prolifiques à 3-points. A l’inverse, les trois plus mauvaises équipes à 3-points sont cette saison les Rockets, les Cavaliers et les Wizards…

Entre ses extrêmes, il y a les Sixers où Morey est arrivé cet été. Malgré les arrivées de Seth Curry et Danny Green, Philadelphie pointe à la 13e des équipes les plus adroites de loin, et les leaders de la conférence Est font partie de ces équipes qui s’appuient davantage sur le tir à 2-points, que ce soit à mi-distance ou près du cercle. « On possède deux des, peut-être, sept meilleurs joueurs capables de jouer à l’intérieur de la ligne à 3-points » rappelle Morey. « Quand on possède Joel Embiid, Ben Simmons, et même Tobias Harris, on sait qu’on peut gagner comme ça, mais c’est très rare. »

« Il y a tellement plus de joueurs capables de mettre des tirs à 3-points démarqués que de joueurs efficaces à 4-5 mètres… »

Pour le président des Sixers, la NBA est devenu unidimensionnelle, voire lassante et prévisible. « Un tir à 3-points est devenu un tir tellement dévastateur, surtout quand on possède un shooteur avec un pourcentage élevé » poursuit-il sur l’antenne de Radio.com. « Je ne pense pas que ce soit moins plaisant sur le plan esthétique, mais je crois qu’on peut dire qu’un sport n’est pas bien structuré lorsqu’il n’existe qu’un moyen de gagner. Tout le monde le sait, et on est arrivé là en NBA. »

Pour Morey, le tir à 3-points a pris trop d’importance pour la simple et bonne raison qu’il est mieux récompensé. « Il y a tellement plus de joueurs capables de mettre des tirs à 3-points démarqués que de joueurs efficaces à 4-5 mètres… Donc, c’est juste que le bonus est trop élevé, non ? On voulait le tir à 3-points pour espacer le jeu, et apporter du dynamisme, et ça a marché. Mais c’est trop bien récompensé. Cela devrait valoir 2,5 points, et je pense que c’est vraiment la limite. »

« Un 3-points dans le coin, c’est comme marquer près du cercle »

Bien évidemment, la NBA ne changera pas le règlement, et Morey propose une autre idée : supprimer le tir à 3-points dans les coins. On le sait, la ligne n’est qu’à 6m70 dans les coins contre 7m25 ailleurs. Ce sont 55 cm d’écart, et pour Morey, c’est beaucoup trop, et il s’attend à ce que la NBA prenne des mesures. « Un 3-points dans le coin, c’est comme marquer près du cercle, et il y a trop d’avantages. Ce serait bien qu’on puisse refaire les salles, avec un terrain plus large pour repousser la ligne. Il faudrait modifier toutes les salles, et ça devrait prendre 25 ans. »

En attendant que ça arrive, il sera compliqué pour la NBA de changer quoi que ce soit, mais en regardant les stats à 3-points cette saison, on constate, par exemple, que les Clippers shootent à 50% à 3-points dans les coins, contre 38% ailleurs. 38%, c’est le pourcentage des Sixers dans les coins, contre 36% ailleurs. C’est peut-être pour ça que Morey est contre le tir à 3-points : à Philadelphie, les joueurs n’en tirent pas un gros avantage.

