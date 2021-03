Happy Birthday | Quand Jamal Crawford collait 52 points au Heat en 2007

Certes, le Heat était alors malade et très loin de son statut de champion en titre, mais la performance de Jamal Crawford reste extrêmement impressionnante. Le 26 janvier 2007, Dwyane Wade et Miami se déplacent ainsi à New York et l’arrière des Knicks va faire le show.

Pourtant, il manque ses quatre premières tentatives. On pourrait imaginer qu’il part pour une soirée sans réussite. Sauf qu’il enchaîne ensuite 16 shoots marqués d’affilée !

Le Heat encaisse panier sur panier, voit l’écart gonfler (New York l’emportera 116-96) et le public du Madison Square Garden en redemande. « Jamal a été incroyable », expliquera Stephon Marbury après la rencontre. « C’est la meilleure performance d’un joueur au Garden autre que Michael Jordan. »

Jamal Crawford termine cette rencontre avec une magnifique ligne de statistiques pour un scoreur : 52 points à 20/30 au shoot et 8/10 à 3-points.