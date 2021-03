Evan Fournier : « Je voulais me racheter après ma terrible erreur »

À deux jours près, cela faisait un mois que le Magic n’avait plus gagné un match ! Et au lendemain d’un revers frustrant à New York, sur un dernier ballon perdu d’Evan Fournier, les joueurs de Steve Clifford ont montré du caractère en s’imposant face à Brooklyn. Il y a encore beaucoup d’absents, mais comme l’expliquait Nikola Vucevic la veille, on ne peut pas reprocher à ses coéquipiers de ne pas tout donner et de se défoncer.

« C’est une super victoire car on a montré beaucoup de caractère après une défaite très difficile » a réagi le Français, auteur de 31 points. « On s’est vraiment donné à fond pour gagner face à ce qui est sans doute la meilleure équipe du moment à l’Est. Même quand ils ont fait leur série, on s’est accroché, et c’est ça qui est bien. »

« On sait ce qu’on vaut sans les blessures »

Mais pour le Français, ce n’est pas surprenant. « On n’a pas besoin de ce genre de match pour savoir ce qu’on vaut » répond-il. « On était en playoffs ces deux dernières saisons, et on sait ce qu’on vaut sans les blessures. »

En NBA, on n’a pas trop le temps de cogiter, et Evan Fournier avait déjà oublié son « erreur de rookie » de la veille. « Je n’ai rien fait de particulier. J’y ai pensé et mes coéquipiers aussi je pense, mais je voulais me racheter après ma terrible erreur. Ce n’est pas facile de rebondir après ça, mais il y avait de l’énergie, de la volonté et l’envie de gagner. Surtout face à une très bonne équipe comme Brooklyn. »

« On peut aller en playoffs en terminant 10e »

L’autre bonne nouvelle, c’est de voir que Aaron Gordon est revenu à son meilleur niveau. L’ailier dunkeur a survolé la rencontre avec ses 38 points ! « Il était en feu. Il n’a quasiment rien manqué » se marre Evan Fournier. « Quand on met des shoots aussi difficiles, tout devient plus facile. Ce soir, il a été bon dans tous les secteurs. Il a été bon à mi-distance, il a été bon aux tirs, dans les passes… Il a été bon en postant des joueurs plus petits que lui. Il a été complet et c’est le AG dont on a besoin. »

Quant à savoir si ce succès va provoquer un déclic après neuf revers de suite, le Français rappelle qu’il n’a repris que depuis deux matches. « Il faut poser la question aux autres. Mais pour moi, c’est une saison particulière car on peut aller en playoffs en terminant 10e. Donc je pense qu’il ne faut se projeter trop loin, et simplement vivre au jour le jour. Il faut regarder le match suivant, et là, c’est Boston, et on va se préparer uniquement pour ce match. »