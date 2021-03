Evan Fournier : « J’ai fait une erreur de rookie »

Il se prend la tête à deux mains pendant que les Knicks font tourner l’horloge. New York s’impose 94-93 après cette interception de Reggie Bullock, et Evan Fournier en jette son maillot, de rage et de frustration.

Son dernier quart-temps était parfait jusque-là. Il avait inscrit 12 points, dont un gros 3-points pour entretenir l’espoir, puis avait arraché un entre-deux pour donner une dernière possession au Magic. Mais voilà, sur le pick-and-roll, les Knicks jouent bien le coup, et Evan Fournier perd le ballon. Et le match…

« Je vais féliciter Reggie car il a dévié le ballon » a réagi le Français. « Mais en fait, j’ai juste été naïf. J’ai fait une erreur de rookie. Sur les deux dernières actions, ils m’avaient pris à deux sur le pick-and-roll. Je l’avais anticipé, mais j’ai fait une erreur. Au lieu de lire le jeu, j’ai mal anticipé. C’est vraiment de ma faute. »

La poisse du Magic

Un revers d’autant plus frustrant que le hold-up était à portée de main pour le Magic en quête de victoires. Cette nuit, les joueurs de Steve Clifford ont enregistré une 9e défaite de suite, et les voilà avant-derniers de la conférence Est. Ils récupéraient Aaron Gordon et Evan Fournier donc, et une fois de plus, ils perdent de peu.

C’est terriblement frustrant alors que l’équipe est décimée. Mais Steve Clifford reste fier de ses joueurs.

« Nos gars gèrent ça bien… Je pense qu’on est en lice pour être l’équipe dont les joueurs ont raté le plus de matches à cause de blessures depuis 2004… On arrive à l’entraînement, et on voit que Michael Carter-Williams ne peut pas s’entraîner, que Terrence Ross boîte… On le voit sur le visage des gars car cela fait des mois qu’on a notre part de malchance. Mais ils s’accrochent, et les efforts sont bons. »

Auteur d’un double-double, Nikola Vucevic espère toujours des jours meilleurs… « C’était super que Evan et Aaron soient de retour. Malheureusement, il nous manque T-Ross et MCW. Cela aurait été plus facile d’avoir tout le monde, et d’avoir plus de richesse d’effectif. Plus on aura de joueurs de retour, mieux ce sera. »