Les Bulls n’arrivent (toujours) pas à conserver un avantage

+22 points contre OKC, +16 points dans le troisième quart contre les Suns, +5 points à 11 secondes de la fin contre les Blazers et maintenant +23 unités contre le Spurs : Chicago ne parvient pas à conserver une avance !

Neuvième à l’Est avec un bilan de 18 victoires pour 21 défaites, Chicago se complique la tâche en lâchant des matchs largement à sa portée. Leader et désormais All-Star, Zach LaVine dresse le constat on ne peut plus logique : « On le dit depuis un long moment : nous devons apprendre à gagner des matchs dans le money-time ».

Un début de troisième quart-temps complètement raté

Menant tranquillement de 18 points à la mi-temps, les choses se sont gâtées au retour des vestiaires avec une série de mauvaises possessions, malgré le temps-mort pris par Billy Donovan, qui a donné confiance aux Spurs. Le coach de Bulls regrette ainsi l’entame de la deuxième mi-temps.

« On est supposé attaquer le troisième quart avec la bonne énergie. Mais nous avons raté le premier système, on a baissé d’intensité et on les a laissés marquer. Et sur la possession suivante, on leur donne un 3-points ouvert, ils l’ont raté mais on n’était plus dedans et cette mauvaise entame nous a poursuivis le reste du match. Même si nous avions de l’avance, elle ne faisait que diminuer. »

Capables de proposer de belles séquences de basket, les Bulls peinent à maintenir un niveau d’excellence. « Les habitudes auxquelles on doit se référer, c’est lorsque tout le monde touche le ballon et le fait circuler en faisant confiance au rythme et au collectif » rappelle Thaddeus Young. « Nous avons tendance parfois à arrêter de jouer collectif et à privilégier le un-contre-un. Les autres ne bougent plus et regardent le porteur de balle jouer son défenseur au lieu de proposer du mouvement pour rendre l’attaque plus fluide » poursuit-il.

Un manque d’agressivité

Déçu, Billy Donovan n’a pu que constater les dégâts en deuxième mi-temps, face à des Spurs qui ont défendu tout terrain, en multipliant les prises à deux. « On a fait du très bon travail lors des deux premiers quart-temps. Les Spurs ont mieux joué au retour des vestiaires et ils ont changé le momentum du match. Nous n’avons pas répondu au défi physique quand l’intensité a monté d’un cran. Je pense que ce qu’on recherche pour gagner un match, c’est de jouer ton jeu durant 48 minutes des deux côtés du terrain indépendamment de ce qu’on te propose en face. »

Symbole de ce manque d’agressivité, le nombre de lancers-francs tentés ce soir avec seulement 9 tentatives. « Je ne sais pas, j’imagine que San Antonio possède la meilleure défense en NBA et qu’ils ne font pas beaucoup de fautes » ironise un Zach LaVine désabusé.

Une récurrence qui commence à énerver d’ailleurs le All-Star des Bulls. « Cela énerve… Je ne sais pas ce que les autres ressentent, je sais ce que je ressens et ça m’énerve. Tu sens le momentum changer de camp. Parfois tu ne peux pas y faire grand chose. Je pense que je dois prendre mes responsabilités en tant que leader et essayer de rassembler les gars. Mais ça fait chier parce qu’on laisse trop de matchs filer. C’est une bonne opportunité, on a réalisé deux très bons quart-temps donc oui, c’est chiant. »