Un quart-temps de rêve pour les Bulls

« Un des meilleurs quart-temps que j’ai joués dans ma carrière ». Thaddeus Young n’y va pas par quatre chemins au moment d’évoquer le récital proposé lors de la troisième période.

Alors qu’il entame sa 14e saison, difficile de lui donner tort quand on se penche sur la feuille de stats : 46 points marqués, 10 passes décisives, 19/25 aux tirs dont 7/9 de loin. Pas de doute, Houston a eu un problème.

Suite à cette démonstration Thaddeus Young a dit en conférence de presse pour Yahoo Sports que ça lui rappelait ses années Pacers : « Vous avez une équipe qui joue les uns pour les autres. C’est comme quand j’étais à Indiana, On jouait les uns pour les autres. On essayait d’avoir plus de 30 passes par match et tout le monde jouait pour ses coéquipiers. Cela me donne la même sensation aujourd’hui ».

Un Zach LaVine en figure de proue

Si Coby White a mis le nez à la fenêtre avec 24 points et 10 rebonds, l’homme fort fut une fois de plus Zach LaVine.

Sur un véritable nuage cette saison, l’ancien de Minnesota a des arguments à faire valoir quant à une potentielle sélection au match des étoiles. Quand arrive le moment de faire des choix, les entraineurs se remémorent des perfs marquantes, et concernant Lavine ils se rappelleront de son troisième quart contre Houston.

À seulement 7 points à la mi-temps, le double champion du concours de dunk marque 11 points en une minute pour finir à 14 sur l’intégralité de la période, le tout à 100% de réussite aux tirs.

Son coéquipier Coby White n’en revenait pas sur le moment : « C’est fou, je crois que Zach était à 7 points à la mi-temps et je reviens sur le banc 2 ou 3 minutes après la reprise et je vois qu’il est à 20 points. Je demande en rigolant à Wendell (Carter Jr.) : Qu’est ce qu’il s’est passé ? Et il me répond : Bah, il est sur un 14-0. Et j’étais là en mode « ok ». »

Dans le sillage de son franchise player, Chicago nourrit de grosses ambitions cette année. Avec un bilan de 14 victoires pour 16 défaites, la franchise de l’Illinois se trouve dans le Top 8 de la conférence est.

Si les joueurs de Billy Donovan continuent de jouer comme ça avec Zach LaVine comme futur All-Star, les fans du United Center pourraient enfin retrouver leur club de cœur en playoffs, quatre ans après leur dernière apparition contre les Celtics d’Isaiah Thomas. Une autre époque.