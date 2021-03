Steve Kerr frustré par les nouvelles mises à l’isolement

Comme d’autres coaches, Steve Kerr continue de jongler entre les blessures, les tests oubliés et les cas de Covid, et cette fois, il doit se passer pendant une semaine de James Wiseman et d’Eric Paschall. Ils sont placés à l’isolement parce qu’ils sont « cas contact », et le coach des Warriors est fataliste.

« C’est simplement la vie moderne… Tout le monde semble en passer par là à un certain niveau dans le sport. On doit donc juste s’adapter et s’ajuster » explique-t-il à ESPN. « Pour les jeunes concernés, ce sera au final un point d’alerte sur leur écran radar. La bonne nouvelle, c’est que tout le monde est en bonne santé, et que ces gars ont une longue carrière devant eux. »

Même si Golden State s’est imposé sans les deux à Houston, Steve Kerr ne cache pas que c’est usant…

« Évidemment, il y a de la frustration, mais on ne peut en vouloir à personne. Personne n’a commis de faute. Ce sont les circonstances, c’est la vie qu’on mène actuellement… La NBA se doit d’être extrêmement prudente pour que chacun reste en bonne santé, et nous respectons complètement sa décision. Mais dans le même temps, nous sommes frustrés pour Eric et James, et on doit penser au long terme » détaille ainsi le technicien de la Baie.

Bloqués à Houston ?

Auteur d’un nouveau triple-double cette nuit, Draymond Green (16 points à 7/8 au tir, 12 rebonds et 10 passes décisives) va s’assurer que les deux gardent le moral pendant cette semaine à l’écart.

« Ce sont deux de nos meilleurs marqueurs. Ce sont deux joueurs qui mettent beaucoup de pression près du cercle. Ils vont nous manquer » réagit l’intérieur des Warriors. « On a l’impression qu’Eric est là depuis un moment car il jouait l’an passé, mais ce n’est que sa deuxième année. James est dans sa première année, et les deux ratent des moments pour gagner en expérience. Je pense aussi que la polyvalence d’Eric nous permet de jouer avec différents cinq et c’est un problème pour l’adversaire. »

Dans l’immédiat, ce qu’aimerait Steve Kerr, c’est que les deux joueurs soient autorisés à rentrer à San Francisco.

« Je n’en suis pas certain. Il y a des discussions sur le fait que nous puissions revenir à San Francisco. Pas tout le monde, mais les joueurs et ceux qui n’ont pas été testés positifs, mais qui sont cas contact. J’espère qu’on pourra en ramener à la maison, mais je n’en suis pas sûr » conclut le coach.