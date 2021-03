Covid-19 : pour les joueurs et les entraîneurs vaccinés, le protocole sanitaire sera largement assoupli

Selon les derniers chiffres, plus de 110 millions d’Américains ont déjà reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19, et parmi eux, il y a des joueurs et des membres du staff des Pelicans. Ce qui oblige la NBA à revoir son protocole sanitaire, et la ligue et le syndicat des joueurs ont envoyé une nouvelle circulaire aux 30 franchises.

En substance, les joueurs et membres des staffs qui auront reçu les deux doses de vaccin bénéficieront d’une plus grande liberté de mouvements et ne seront plus obligés de suivre une période d’isolement s’ils sont cas contact.

Ce sera valable 15 jours après avoir reçu la deuxième dose contre le Covid-19, et la NBA explique que cela concernera n’importe quelle personne qui aura reçu les deux doses, mais aussi n’importe quelle franchise où 85% des joueurs et 85% du staff sont vaccinés.

Concrètement, ces personnes n’auront plus besoin d’être placées en quarantaine en cas de contact avec une personne contaminée. Ils pourront recevoir des proches chez eux sans que ces derniers soient obligés de s’enregistrer auprès des franchises, ou encore aller aux restaurants. Selon la circulaire, ces joueurs et ces coaches n’auront plus besoin de porter des masques à l’entraînement, et ils pourront quitter leur hôtel en déplacement.

Selon ESPN, qui a interrogé un préparateur physique d’une franchise de l’Ouest, la NBA et le syndicat des joueurs espèrent que cette nouvelle circulaire va inciter les plus récalcitrants à se faire vacciner lorsque les autorités de santé donneront leur feu vert pour les populations qui ne sont pas à risque.