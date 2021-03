Programme du soir | Derby de New York, deuxième acte

Huit matchs sont à suivre ce soir. Début des hostilités à minuit avec les Hornets de LaMelo Ball qui reçoivent les Kings (en direct sur beIN Sports Max 4) ainsi que le remake attendu entre Wizards et Bucks, deux jours après un duel intense remporté par Milwaukee sur le fil.

Ce sera ensuite l’heure du derby new-yorkais entre les Nets et les Knicks, à suivre sur beIN Sports 1. La rencontre entre Golden State et les Lakers clôturera le bal, un duel toujours attendu entre la formation de Stephen Curry et celle de LeBron James, même si la franchise californienne accuse toujours les absences du duo Davis/Gasol.

À noter également les retrouvailles entre Dallas et les Clippers pour une double confrontation, ce soir (02h00) et mercredi. Lors des premières retrouvailles entre deux formations qui avaient également croisé le fer en playoffs, les Mavericks avaient terrassé Los Angeles en l’emportant de 51 points !

