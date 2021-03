Jaxson Hayes paré au (re)décollage

Pas facile de grappiller du temps de jeu dans le secteur intérieur des Pelicans derrière Steven Adams, Nicolo Melli et avec le début de saison surprenant de Willy Hernangomez. Jaxson Hayes n’est pourtant pas du genre à renoncer, et commence à peine à être récompensé de ses efforts à son tour. Le pivot longiligne sait qu’il a une certaine tendance à marquer les esprits en martyrisant les cercles à la moindre occasion, comme ça a été le cas la nuit dernière sur un poster d’une rare violence devant Reggie Jackson !

Tellement heureux de pouvoir fouler à nouveau le parquet, le sophomore a été vacciné par ses « DNP » à répétition qui ont rythmé son mois de février, et c’est donc Reggie Jackson qui en a fait les frais. De cette frustration est née une promesse qu’il s’est faite, et qu’il semble bien décidé à tenir.

« La principale chose que j’ai retenue, c’est que je ne veux plus jamais me retrouver dans cette position », a-t-il lâché. « Je veux toujours être sur le terrain. C’est le cas de tous les joueurs. Je veux juste jouer de mon mieux à chaque fois pour que ça n’arrive pas. J’ai juste fait beaucoup de travail supplémentaire, en matière de condition physique, de musculation et sur le terrain aussi, juste pour essayer de m’assurer que je reste prêt. Je m’assure d’être au meilleur de ma forme ».

Son objectif est désormais de varier son jeu et de trouver des moyens d’être plus productif afin d’inciter Stan Van Gundy à le laisser davantage sur le terrain, ce que le stratège des Pelicans commence à faire, après avoir souligné ses progrès et sa grande activité sur le parquet.

Mars, et ça repart

Sur ses quatre derniers matchs, Jaxson Hayes a ainsi disputé 20 minutes de jeu ou plus, un seuil qu’il n’avait atteint qu’une fois jusque-là. Ses deux dernières sorties ont été ponctuées de ses meilleures productions offensives de la saison (13 points à 5/6 au tir en 20 minutes puis 17 points à 6/6 au tir).

« Il joue un super basket », a résumé son coéquipier Lonzo Ball. « Il est dangereux sur pick-and-roll pour nous, avec sa capacité à finir. En défense aussi, il est assez rapide pour tenir les arrières et il est assez long et a les capacités athlétiques pour protéger la peinture pour nous aussi. Il a bien joué ces deux dernières semaines et ce soir, il a livré un nouvel aperçu de ce qu’il veut réaliser cette saison ».

Sur le mois de mars, il tourne à un honorable 11.4 points (à 24/27 au tir !), 3.8 rebonds et 1.4 contre par match en 17 minutes en moyenne sur cinq matchs.

La défense des Pelicans est également en progrès sur cette période. Sur ce point, Jaxson Hayes a expliqué qu’il a bénéficié d’une adaptation accordée par le staff qui l’avait aidé à se sentir plus à l’aise.

« Notre nouveau schéma défensif s’adapte mieux à mon style de jeu, lorsque je suis placé un peu en retrait afin de pouvoir jouer les deux, le porteur du ballon et le grand qui roule vers le cercle. J’ai de longs bras, donc je peux mettre la pression sur le ballon et le grand ».

Comme l’a également résumé son coéquipier Nickeil Alexander-Walker, Jaxson Hayes a peut-être fini sa croissance mais continue de grandir en terme de maturité, un autre élément indispensable pour perdurer dans la ligue. « Il commence à mieux comprendre le jeu, après sa première année et après avoir acquis plus d’expérience et plus de temps de jeu. Il apprend et montre qu’il a du potentiel ».