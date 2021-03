Racisme au Jazz ? L’enquête de la NBA ne confirme pas les accusations d’Elijah Millsap

Nouveau rebondissement dans l’affaire qui oppose Elijah Millsap à Dennis Lindsey. Il y a trois semaines, dans des messages publiés sur Twitter, le frère de Paul Millsap accusait le vice-président du Jazz de racisme, pour des faits qui remonteraient au mois d’avril 2015.

À l’époque, le principal intéressé s’entretenait alors avec son GM de l’époque, juste après la fin de la campagne 2014/15, en présence de son coach Quin Snyder et de Justin Zanik (ancien assistant GM de la franchise).

Lors de cette réunion de fin de saison, Dennis Lindsey était ainsi accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre d’Elijah Millsap, tout de même membre de l’effectif d’Utah à l’entame de l’exercice 2015/16 : « Si tu dis un mot de plus, je te défonce ton cul de noir et je te renvoie en Louisiane [État d’origine des frères Millsap, ndlr]. »

Toujours très alerte sur les questions de racisme, la NBA s’est forcément saisie du dossier et a ouvert une enquête dans la foulée. Et le verdict de celle-ci est finalement tombé, révélant que le travail d’investigation fourni ne pouvait pas corroborer les accusations de l’ex-arrière du Jazz (2014-2016), comme annoncé par ESPN.

Dans son communiqué, la NBA en a également profité pour préciser que toutes les personnes concernées par cette histoire avaient été interrogées dans le cadre de son enquête, tandis que les notes écrites prises lors de ce fameux entretien avaient, elles aussi, été consultées.

De son côté, le Jazz a communiqué pour remercier la ligue de son enquête, tout en rappelant que son vice-président, Dennis Lindsey, restait depuis plus de 25 ans un dirigeant respecté au sein du microcosme NBA, en plus de faire partie des personnes les plus impliquées dans les questions d’injustice sociale.