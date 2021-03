Programme du soir | Oklahoma City – Memphis dès 19h00, Golden State – Utah à partir de 21h00 !

Avec le changement d’heure aux Etats-Unis, les horaires sont avancés pour deux semaines. À 23h30, il y aura ainsi Sixers – Spurs, sans Joel Embiid mais avec le retour de Ben Simmons !

Pour le reste, beIN Sports Max 4 diffuse Hawks – Cavaliers à 00h30, alors que les Rockets vont eux tenter d’éviter une 16e défaite consécutive, lors de la réception des Celtics, à partir de 01h00.

Fin de la soirée à La Nouvelle-Orléans, à 02h00, où les Pelicans accueillent les Clippers.

