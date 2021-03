Le Heat prêt à faire une offre pour Kyle Lowry ?

Il souhaite terminer sa carrière à Toronto, mais rien ne dit que Kyle Lowry y finira la saison… De nombreuses rumeurs circulent sur son compte, et il est même sorti de son silence pour en démentir, mais selon Hoopshype, le Heat aurait appelé les Raptors pour récupérer leur meneur All-Star.

Selon nos confrères, trois noms seraient dans la balance pour convaincre Toronto de lâcher son meneur vedette : Goran Dragic, Kelly Olynyk et Kendrick Nunn. C’est dire si Miami serait très intéressé par Kyle Lowry, alors même qu’il sera free agent en fin de saison.

Goran Dragic possède une clause anti-transfert

Pour Toronto, en grosse difficulté depuis l’épidémie de Covid, c’est peut-être le moment de tourner la page Lowry avec les venues de deux des trois joueurs proposés. Pourquoi pas le Canadien Olynyk et le joker Nunn pour épauler Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby et Chris Boucher ? La piste Dragic semble plus compromise puisqu’il peut s’opposer à n’importe quel transfert…

Au passage, nos confrères confirment que le Heat est aussi sur la piste de LaMarcus Aldridge mais le « package » est bien plus compliqué à monter pour contenter les Spurs.