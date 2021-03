– ESPN Player est l’antre du basket NCAA pour les fans avec plus de 1500 matchs en direct pendant toute la saison.

La « March Madness » débute le 18 mars, en direct sur ESPN Player avec une couverture complète jusqu’au Final Four et la finale du tournoi NCAA. Du dimanche, avec le Selection Sunday pour connaître le tableau final, jusqu’à la finale, ce sont 67 matches qui sont disponibles en direct et à la demande.

Annulée la saison dernière à cause de la pandémie de coronavirus, la « March Madness » revient cette saison. Toutes les rencontres auront lieu dans des salles différentes de l’Indiana, jusqu’au Final Four qui se déroulera du 3 au 5 avril au Lucas Oil Stadium.

Tour Dates Lieux Selection Sunday dimanche 14 mars First Four jeudi 18 mars Mackey Arena First Round vendredi 19 et samedi 20 mars Mackey Arena

Simon Skjodt Assembly Hall

Bankers Life Fieldhouse

Hinkle Fieldhouse

Indiana Farmers Coliseum

Lucas Oil Stadium Second Round dimanche 21 et lundi 22 mars Bankers Life Fieldhouse

Hinkle Fieldhouse

Indiana Farmers Coliseum

Lucas Oil Stadium Sweet 16 samedi 27 et dimanche 28 mars Bankers Life Fieldhouse

Hinkle Fieldhouse Elite Eight lundi 29 mars et mardi 30 mars Lucas Oil Stadium Final Four samedi 3 et lundi 5 avril Lucas Oil Stadium

Les experts misent sur Gonzaga pour remporter le titre. Pour l’instant, leur parcours est parfait : 26 victoires pour zéro défaite. Les challengers potentiels ont pour nom Baylor, Michigan, Illinois et Iowa.

Pendant le tournoi, c’est l’occasion pour les meilleurs joueurs de mener leur équipe le plus loin possible mais aussi de se montrer pour poursuivre leur rêve d’être draftés en NBA.

