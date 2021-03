Sacrée soirée pour Julius Randle et R.J. Barrett

Comment les Knicks allaient-ils digérer la lourde défaite contre les Bucks ? Et surtout comment Julius Randle, très décevant face à Milwaukee, allait-il rebondir ? La réponse à ses deux questions est la même : très bien.

Sérieuse, l’équipe de New York a parfaitement écarté Oklahoma City samedi soir. Pour cela, elle a pu compter sur deux grosses performances : celle de Julius Randle donc, mais aussi de R.J. Barrett. Le premier a compilé un triple-double avec 26 points, 12 rebonds et 12 passes. C’est son deuxième de la saison.

« On m’a dit ça, oui, concernant Mark Jackson », a-t-il réagi pour SNY en apprenant qu’il est le deuxième joueur de New York avec plusieurs triple-double sur la même saison depuis le meneur en 1988/89. « C’est cool de faire partie de ce genre de choses. Les Knicks ont une telle histoire, une telle tradition, que c’est touchant évidemment. Après, je devais rebondir car je ne suis jamais vraiment bon dans le premier match après la coupure. »

Il avait, en effet, totalement manqué son match contre les Bucks avec 7 points à 3/11 au shoot, soit sa pire prestation de la saison. Le All-Star a donc répondu par une de ses meilleures, avec son record de la saison à la passe, dont certaines ont servi son coéquipier R.J. Barrett.

« Je voulais qu’il marque 30 points », poursuit l’ancien des Lakers et des Pelicans. « Il a plusieurs fois été très proche, donc je voulais m’assurer qu’il passe enfin cette barre. Ce qu’il a fait. Il a été très bon, il le mérite et des matches comme ça, il en réussira d’autres dans sa carrière. »

R.J. Barrett, le contrat de confiance

C’est donc la seconde grosse performance individuelle de la soirée des Knicks, puisque le Canadien a collé 32 points, son nouveau record en carrière, à 12/21 au shoot et 3/6 à 3-pts. C’est aussi son cinquième match en six sorties à plus de 20 points. « J’essaie d’être plus régulier, vraiment », assure-t-il, toujours à SNY. « Je veux être fier d’être un joueur sur lequel l’équipe peut s’appuyer. »

Depuis presque un mois, R.J. Barrett est particulièrement adroit, notamment à 3-pts (57% de réussite sur les 11 dernières rencontres), et surtout constant. Pour sa seconde saison, l’ancien de Duke a gagné en confiance, semble bien plus à l’aise sur les parquets et progresse à son rythme, souligne Tom Thibodeau.

« Le travail supplémentaire qu’il fournit depuis un moment paye », explique le coach des Knicks. « Il a bien travaillé pendant la coupure et sa confiance vient de sa préparation. Il shoote très bien, il est bon à la finition et lit très bien les situations. On a toujours tendance à comparer les jeunes joueurs aux autres de la ligue, et ce n’est pas possible de faire ça. Il a beaucoup appris la saison passée, réalisé un bon été et continué de progresser. Les grands joueurs progressent au fur et à mesure, ils ne deviennent pas géniaux soudainement. J’ai connu des joueurs qui s’amélioraient chaque année, et je pense que R.J. en fera partie. »