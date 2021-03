La nouvelle mission d’Anthony Edwards : finir plus souvent près du cercle

Comme l’a fait remarquer son coach à l’issue de la rencontre face à New Orleans jeudi soir, c’est lorsqu’Anthony Edwards s’est rapproché du cercle qu’il a commencé à enchaîner les paniers et à trouver du rythme, scorant alors 13 de ses 27 points dans le deuxième quart-temps.

« Quand il a commencé à aller dans la peinture dans le deuxième quart-temps, il a pu finir deux fois avec l’épaule, c’est la recette », a-t-il glissé. « Ça l’a un peu décoincé. Ensuite, il a été en mesure de faire les bons choix, en ressortant de bons ballons. Et il peut vraiment aller partout sur le terrain. Il continue juste de découvrir de quoi il est capable en NBA ».

Pour plus de confiance et plus d’efficacité

Chris Finch avait déjà encouragé publiquement son rookie à s’aventurer davantage dans la peinture. Pas forcément adroit à 3-points en première partie de saison (30.4%), Anthony Edwards va ainsi devoir tirer plus souvent avantage de ses qualités physiques pour aller chercher des points près du cercle et gagner ainsi en confiance et en efficacité.

« Je crois fermement à mon tir en suspension, mais je sais que je suis plus efficace lorsque je vais au cercle », a-t-il déclaré. « J’essaie de respecter la défense adverse autant que possible en prenant ces tirs, mais je ne les mets pas en ce moment. Quand ils feront l’impasse, alors je vais les obliger à respecter mon shoot. Mais s’ils jouent plus haut, plus agressifs, alors je vais aller vers le cercle. Mais, j’insiste, c’est en fonction de ce que la défense me donne ».

Le rookie est conscient de cet axe de progression, mais entend bien faire ses preuves avec son shoot.

« Quand je commencerai à les mettre, le coach me laissera jouer mon jeu. Mais pour l’instant, je comprends, car je ne les mets pas à un rythme élevé. Mais ça va venir, et quand ça viendra, nous n’aurons plus cette conversation. Mais pour l’instant, oui, j’ai besoin de me rapprocher du cercle », a-t-il conclu.