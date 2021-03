Télévision : la NBA limite la casse pour le All-Star Game 2021

La NBA et ses diffuseurs ont tenu à organiser le All-Star Game 2021, malgré la situation épidémique, car c’est un marqueur important de la saison… et une tête de gondole majeure au niveau publicitaire.

En termes d’audience, le bilan de l’édition 2021 est donc mitigé. Avec 3.1% de parts de marché, pour 5.94 millions de téléspectateurs sur TNT, ce drôle de All-Star Game enregistre une baisse de près de 20% par rapport à l’édition 2020 (4.1% de parts de marché et 7.28 millions de téléspectateurs) et son plus faible total de l’histoire !

Néanmoins, TNT a limité la casse car le programme fut le plus largement regardé chez les 18-45 ans de la soirée du dimanche, devant l’explosive interview du prince Harry et de Meghan Markle par Oprah Winfrey.

C’est carrément le programme NBA le plus regardé de la saison sur TNT, devant le Mavericks – Lakers de Noël (3.0% de parts de marché) et c’est même un petit miracle sans les différentes animations du vendredi ou du samedi pour attirer les téléspectateurs américains, et alors que les joueurs avaient clairement exprimé leur peu d’entrain…