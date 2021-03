Programme du soir | La dernière nuit de la première partie de saison

Avant ça, les Celtics peuvent partir en « break » sur un 4e succès consécutif, les Raptors étant très diminués (01h00) alors que les Clippers vont tenter de se relancer à Washington (01h00).

Nikola Jokic et les Nuggets peuvent également partir en vacances sur une série de quatre victoires, à condition de s’imposer à Indianapolis (02h00, beIN Sports Max 4). On suivra également avec attention les rencontres Grizzlies – Bucks (02h00) et Pelicans – Heat (02h30).

