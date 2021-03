À Boston, Robert Williams grignote ses minutes

Choisi en 27e choix de la Draft 2018, Robert Williams aurait pu être un des piliers de l’équipe de Boston pour sa troisième saison en NBA. Mais le pivot sorti de Texas A&M n’a en fait jamais disputé plus de 32 rencontres en une saison.

À vrai dire, cette année est la première où celui qu’on appelle « Time Lord » a vraiment une chance de faire partie intégrante de la rotation de Coach Stevens. Et on peut dire qu’il est en train de la saisir à pleines mains.

« En termes de progression, il n’a pas de limite »

Hier soir par exemple, il a ainsi réussi un très bon match face aux Clippers, avec 13 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres en 22 minutes seulement.

« Il est sur une super trajectoire, il nous aide vraiment », affirme Brad Stevens pour Mass Live. « Une des choses dont on ne parle pas assez souvent à propos de Rob, c’est qu’il est un compétiteur. Il veut gagner. Il joue dur. Il court après les rebonds. Il apprend à profiter de ses qualités des deux côtés du terrain. »

Sur la série actuelle de trois victoires de rang des Celtics, Robert Williams tourne en effet à 11 points à un très bon 72% de réussite, plus 8 rebonds, 3 passes et quasiment 2 contres par match. D’abord relégué au rang de troisième pivot derrière Daniel Theis et Tristan Thompson, il est désormais au même niveau que l’ancien champion des Cavs dans la hiérarchie mise en place par Brad Stevens dans le Massachusetts.

« La progression de Rob depuis qu’il est arrivé ici a été énorme », apprécie Jaylen Brown. « Il a vraiment réussi à se trouver un bon rôle, pas seulement dans cette équipe mais dans la ligue. À mesure qu’il obtient plus de minutes, on peut voir que son jeu se met en place. On aime encore le défier match après match pour qu’il soit bien concentré défensivement mais en termes de progression, il n’a pas de limite. Il va encore continuer à progresser et plus il sera sur le terrain, meilleur il va devenir. »

« Ce gamin est incroyablement talentueux »

Ramasse-miettes des raquettes, Robert Williams score l’essentiel de ses points au dunk, au alley-oop ou en claquette au rebond offensif avec ses qualités athlétiques et son envergure. Il est donc plutôt complémentaire des mangeurs de ballons, et des aimants à défense, que sont Jayson Tatum, Jaylen Brown voire Kemba Walker.

« Ce gamin est incroyablement talentueux », ajoute justement le meneur. « Il progresse et il est très important pour notre équipe, surtout ces derniers matchs. Il a été super et c’est un vrai plaisir de partager le terrain avec lui. »

Longtemps privé de terrain à cause de pépins physiques, à la hanche notamment la saison passée, Robert Williams profite à plein de son opportunité actuelle. Celte encore vert, il veut même parfois trop bien faire. Mais le jeune pivot de 23 ans avance à pas de géants, une des bonnes nouvelles de la saison à Boston.

« Jouer les fins de match a été un apprentissage majeur pour moi. Je veux évidemment prendre les bonnes décisions mais plus je jouerai, plus je serai à l’aise », conclut-il enthousiaste. « Je ne me surprends pas du tout parce que je sais de quoi je suis capable. Ce qui importe, c’est que je puisse être sur le terrain, que j’ai du temps de jeu et ne pas trop me focaliser sur l’action parfaite à chaque possession. Je dois simplement jouer mon jeu. »