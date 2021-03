Collin remonte la pente

À l’agonie il y a encore une semaine, avec 10 revers de suite, les Cavaliers ont fait le dos rond, et les voilà désormais à la tête d’une série de quatre victoires d’affilée pour un bilan de 14 victoires pour 21 défaites.

De quoi encore rêver de playoffs dans une conférence Est ultra serrée. Kevin Love à l’infirmerie et Andre Drummond exclu de la rotation, Collin Sexton en est devenu le « franchise player », et cette nuit, il a confirmé qu’il pouvait se comporter en patron, plantant 39 points face aux Rockets.

Une meilleure sélection de tirs

Dans le 4e quart-temps, c’est lui qui a lancé le 13-0, sans oublier de jouer pour les autres. Un match plein, et le déclic a eu lieu le 11 février dernier. Au creux de la vague, comme son équipe, Collin Sexton vient de réaliser son plus mauvais match en carrière : 4 points à 1 sur 9 aux tirs face aux Nuggets. J.B. Bickerstaff le prend à part pour une grosse séance vidéo basée sur les défenses adverses. « Je ne veux en retirer aucun crédit » prévient le coah de Cleveland dans le Plain Dealer. « Il a pris une décision et il s’en donne les moyens. Il s’est plongé dans le collectif pour faire grandir l’équipe, et il fait tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. »

Dans les chiffres, ça donne donc quatre victoires de suite, et depuis neuf matches, il tourne à 26.6 points sur 49% aux tirs avec 4.2 passes décisives.

« J’ai réalisé que je prenais désormais des tirs que je sais que je peux mettre, et non des tirs que je veux prendre » a résumé Collin Sexton après la victoire face à Houston. « J’ai le sentiment que je prends désormais mon temps sur le pick-and-roll et d’autres situations, et je vois le panier et j’ai le sentiment que je peux mettre le tir. »

Dans les faits, il se place à 10 mètres, et il demande l’écran de Jarrett Allen ou JaVale McGee. Ensuite, il avise, et il a souvent fait la différence par ses changements de rythme cette nuit. C’est cette prise de recul qui est nouvelle pour lui. Un petit temps d’attente pour prendre l’information et éviter de foncer dans le tas ou de prendre un tir trop rapide. Sans oublier l’aide précieuse de Darius Garland, en gros progrès également pour le soulager.

Un futur Most Improved Player ?

« Il s’agit juste d’avoir confiance en mes coéquipiers, de jouer ensemble… » poursuit Collin Sexton. « Je n’étais pas moi-même, et je savais que je devais faire mieux. Désormais, je commence à simplement jouer, et à ne plus réfléchir ou me préoccuper de faire des erreurs. Le coach m’a dit : « Tu vas faire des erreurs, et je m’en fous. Continue de te donner à fond. » Quand vous avez un coach qui vous soutient que vous fassiez une mauvaise passe ou que vous perdiez une balle, ça fait du bien. Cela fait vraiment du bien de savoir qu’on n’a pas besoin de regarder par-dessus notre épaule même quand il se met à hurler. »

Pour JaVale McGee, son jeune coéquipier a compris qu’il devait impliquer les autres pour lui même briller.

« Il essaie en permanence de s’améliorer. Il savait qu’il avait besoin de travailler ses passes, et j’ai le sentiment que ces derniers matches, il essaie de le faire de plus en plus. Ce soir, il fait huit passes, et c’est énorme. C’est très impressionnant de voir ce jeune joueur par son agressivité, sa ténacité et son esprit accrocheur. C’est plaisant de le voir jouer comme ça. »

Pour Cedi Osman, cette progression pourrait même lui valoir un trophée en fin de saison. « Le plus important, je pense, c’est que désormais il sait quand il faut attaquer le cercle ou lorsqu’il peut s’arrêter et shooter. Je pense qu’il fait partie des joueurs qui méritent vraiment d’être Most Improved Player. Il est en haut de la liste. »