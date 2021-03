À Detroit, Dennis Smith Jr. a retrouvé le sourire

Les dernières nouvelles de Dennis Smith Jr. n’étaient pas très rassurantes. Cantonné à un rôle de spectateur de la bonne forme des Knicks, le meneur avait demandé à rejoindre l’équipe de G-League afin de rester en jambes et de retrouver le plaisir de jouer.

Une semaine après cette requête, le « front office » de New York décide finalement de l’échanger contre Derrick Rose. Si la mayonnaise prend bien du côté du Madison Square Garden pour le MVP 2011, l’ancien numéro 9 de la draft 2017 redécouvre simplement le plaisir de fouler les parquets NBA sous les couleurs de Detroit.

Malgré un bilan de 7 défaites sur les 10 derniers matchs disputés, l’essentiel est ailleurs pour Dennis Smith Jr. qui a retrouvé le sourire du côté de Detroit : « Ça va beaucoup mieux » répond-il quand le New York Post lui demande comment se sent il depuis qu’il a appris la nouvelle de son trade pendant le Super Bowl.

Une nouvelle chance offerte par Detroit

Auteur de 7.8 points et 3.3 passes décisives depuis son arrivée en 20 minutes de temps de jeu. Dennis Smith Jr. sait qu’il ne doit pas gâcher sa chance avec la franchise du Michigan.

« Je suis reconnaissant envers les entraineurs et tout le coaching staff. Ils cherchent toujours à nous faire travailler. Après chaque interview d’après-match, nous avons un entrainement, ce qui est nouveau pour moi. Ils prennent sur leur temps personnel donc j’apprécie ça. »

Au-delà des bonnes relations avec le staff, le joueur de 23 ans se sent pleinement adopté par ses nouveaux coéquipiers. « Je suis venu pour être moi-même. Je m’entends bien avec tout le monde et je sens que c’est réciproque. Je continue d’être un élément important pour cette équipe et j’essaye de la mener autant que je peux ».

Avec les blessures de Kilian Hayes et de Delon Wright, l’ancien Maverick a le champ libre. Depuis cinq matchs, il est même titulaire avec des stats intéressantes (11 points, 4 passes à 45% aux tirs dont 42% à 3-points).

Deux mois et demi pour séduire son coach

Dans cette deuxième partie de saison sans enjeu pour son club, Dwane Casey va avoir un œil attentif sur son joueur.

» Il est le joueur que nous regardons absolument pour le futur et pour voir où il en est. Il a élevé son niveau de jeu et montré de bonnes choses. C’est un bon gars donc jusqu’ici tout va bien. Je suis vraiment impressionné par la manière avec laquelle il aborde les entrainements de par son attention du détail et de sa manière de voir le jeu. C’est un coéquipier modèle. Nous sommes contents de voir comment ça se déroule. »

Sans aucune pression sportive pour le restant de la saison mais dans la dernière année de son contrat rookie, Dennis Smith Jr. a deux mois et demi pour convaincre ses dirigeants de le prolonger la saison prochaine, pour montrer qu’il peut s’inscrire dans le projet du club, en espérant que les blessures le laissent tranquille.