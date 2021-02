Programme de la soirée : Bucks – Clippers à 21h30, suivi d’un excitant Lakers – Warriors

Pas de Raptors – Bulls ce soir, mais ça reste une soirée chargée avec huit rencontres entre 21h30 et 4h00. Peut-être le meilleur d’entrée avec l’opposition entre les Bucks et les Clippers, deux candidats au titre. C’est à partir de 21h30 sur BeIN Sports 3.

A 1h00, autre affiche intéressante, ce Celtics – Wizards avec une formation de Boston qui tente de se sortir de sa mauvaise spirale, et des Wizards qui jouent leur meilleur basket de la saison.

A 2h00, on aura évidemment les yeux braqués sur LeBron James et Stephen Curry avec les Warriors qui visent une 4e victoire de suite.

