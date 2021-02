Joueurs de la semaine : James Harden retrouve les sommets

Six semaines après son arrivée aux Nets, James Harden est de retour à son meilleur niveau puisque la NBA l’a désigné comme le meilleur joueur de la semaine pour la conférence Est.

Brooklyn reste sur six victoires de suite, dont deux face aux Lakers et aux Clippers, et Harden a tourné cette semaine à 31.8 pts, 10.8 pds et 9 rbds de moyenne. C’est la 25e fois qu’il remporte ce trophée, et la première fois depuis novembre 2019.

A l’Ouest, la NBA a choisi Damian Lillard, dont les Blazers ont remporté deux matches sur trois. Les stats de la star de Portland sont remarquables : 36.3 pts, 12.7 pds et 5.7 rbds par match. C’est la 10e fois que Lillard est récompensé.

