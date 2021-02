Le MVP de la nuit : Trae Young garde le rythme

Sur une belle dynamique depuis son match à 40 points face à Boston, Trae Young a confirmé hier soir face à Denver. A 35 points et 15 passes, il a enchaîné un troisième match de suite au-dessus de la trentaine, et il est même devenu, avec Luka Doncic, le plus jeune joueur de l’histoire, derrière Oscar Robertson (qui l’a fait 8 fois), à réaliser un 5e match en carrière à 35 points et 15 passes avant ses 22 ans.

Intenable quand son tir à 3-points est réglé, Young a torturé la défense des Nuggets en alternant parfaitement entre ses tirs en première intention et la création pour ses coéquipiers, dont une palanquée de alley oops, que ce soit pour Clint Capela ou John Collins.

« J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot pour gérer l’action des deux côtés du terrain », a expliqué Nate McMillan, qui remplaçait Lloyd Pierce pour le 3e match de suite. « Il a bien travaillé défensivement. Il défendait sur Murray en début de match et il a été bon pour rester en face de lui et se battre sur les écrans. Et puis, on voulait les forcer à prendre des tirs difficiles pour partir en transition. On a réussi à le faire. »

Salué pour ses efforts défensifs, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, Young a évidemment surtout brillé offensivement. En 3e quart en particulier, Young a pris le match en mains, littéralement. Avec 14 points et 5 passes dans la période, il a été impliqué sur les 29 points inscrits par son équipe.

« Quand on joue comme ça, on est une très bonne équipe »

« Tout est parti du pick & roll. J’ai de bons intérieurs qui s’ouvrir vite et fort après l’écran. Pour moi, il s’agit simplement de faire les bonnes lectures mais j’ai encore beaucoup de progrès à faire. Il faudrait évidemment limiter les balles perdues mais si je continue à faire les bons choix et bien utiliser le pick & roll, ça devrait bien se passer. »

Bien aidé par Clint Capela et John Collins, tous deux en double-double, Young a apprécié l’effort collectif de son équipe qui a également obtenu un gros apport de la part de son banc (35 points) : « On a joué dur du début à la fin. On a laissé notre énergie dicter le jeu sur ce match. Quand on joue comme ça, on est une très bonne équipe. »

A 13 victoires pour 17 défaites, les Hawks commencent peu à peu à relever la tête après leur mauvaise série (7 défaites en 8 matchs) du début du mois. A 27 points et 11 passes de moyenne sur le mois de février, à 40% à 3-points, Trae Young a en tout cas trouvé la bonne carburation.

« On sait qu’on peut battre des bonnes équipes, on sait qu’on peut être compétitif mais on doit encore apprendre à jouer comme ça chaque soir. »