Pour ce dimanche soir, on retrouve des habitués du alley-oop et du Top 10. On pense notamment à Jaylen Brown et Robert Williams ou à Trae Young et John Collins, qui prennent la première place.

Face aux Hawks, Nikola Jokic a fait parler sa vision avec une superbe passe, quand Jayson Tatum a envoyé les Celtics en prolongation avec un shoot à une main. Enfin, Richaun Holmes est monté, à deux mains, sur Brook Lopez.