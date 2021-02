Chris Paul devient le sixième meilleur passeur de l’histoire

En plus d’une superbe victoire contre les Grizzlies (97-128), Chris Paul a vécu une soirée historique. Avec ses 6 passes décisives, le meneur des Suns est devenu le sixième meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

Avant la rencontre, le meilleur passeur en activité n’avait besoin que de trois offrandes pour dépasser le légendaire Oscar Robertson (9887 passes), MVP 1964, champion 1971 et surtout le monsieur triple-double de la NBA avec 181 en carrière, contre 153 pour Russell Westbrook.

C’est en second quart-temps, sur une passe pour Mikal Bridges, que Paul a doublé « The Big O ». « C’est un honneur et un privilège de jouer depuis si longtemps », a réagi pour ESPN le All-Star de 35 ans. « C’est un énorme moment pour moi. »

Magic Johnson dépassé avant la fin de saison ?

L’ancien des Clippers est même reparti de Memphis avec le ballon du match, offert par Devin Booker. « C’est vraiment génial, on est une équipe comme ça », ajoute Paul. « Ce sont des moments importants et il a été chercher le ballon pour moi. J’en suis très heureux. »

Avec désormais 9891 passes au compteur, « CP3 » doit regarder la cinquième place, qui appartient à Magic Johnson et ses 10 141 passes. Il ne manque par conséquent que 250 passes à Paul et avec son rythme de 8.5 de moyenne cette saison, il peut espérer dépasser l’ancien meneur des Lakers d’ici trente matches, donc avant la fin de la saison régulière.