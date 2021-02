Chris Paul n’a pas attendu d’être en NBA et de devenir l’un des meilleurs meneurs de sa génération pour être connu du grand public. Dès le lycée, il y a près de 20 ans, il s’était fait un nom lors d’une tragique histoire.

Le 14 novembre 2002, alors lycéen, Chris Paul décide de signer à Wake Forest à l’université. Pour toute sa famille, c’est un rêve qui devient réalité car le jeune Chris croyait être trop petit pour jouer au plus haut niveau. Mais la joie est de courte durée.

Le lendemain, son grand-père dont il était très proche, est retrouvé mort près de son domicile. Nathaniel Jones a succombé à un malaise cardiaque après avoir été frappé puis laissé pour mort lors du cambriolage à son domicile, pour un simple portefeuille. Il avait 61 ans.

Il rate un lancer pour rester à 61 points

Pour honorer sa mémoire, Chris Paul décide de rendre hommage aux 61 années de sa vie, en marquant 61 points au prochain match. Star de son lycée, Chris Paul n’en parle à personne, mais il est déterminé à y parvenir. Alors que son record personnel n’est que de 39 points, il marque ainsi 24 points en second quart-temps.

Il obtient finalement les 61 points sur un panier avec la faute. Et comme, il ne veut pas dépasser cette marque symbolique, il manque volontairement son lancer-franc… Son coach le sort, et CP3 tombe dans les bras de ses coéquipiers. Il regarde son père, et s’effondre en larmes.

La légende de Chris Paul ne fait que commencer…

Dix-neuf ans plus tard, cette émouvante histoire va devenir un livre en septembre : « Sixty-One: Life Lessons from Papa, On and Off the Court« , co-écrit par Chris Paul et le journaliste Michael Wilbon, et on apprend que Disney+ en a déjà acheté les droits pour en faire un long-métrage.

« C’est la célébration de mon « Papy Chilly » qui m’a aidé à devenir ce que je suis et à mettre en valeur ses valeurs » explique le meneur All-Star. « Son héritage comme travailleur acharné et ses services aux autres m’ont façonné comme père, dans mon travail communautaire et ma manière d’aborder ma carrière de basketteur. Ce match de lycée où j’ai marqué 61 points a été un moment de guérison par le basket ».