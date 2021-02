Under Armour met la Embiid 1 en bleu en souvenir de son premier All-Star Game

La Embiid 1 possédait déjà un habillage en partie bleu dans sa version aux couleurs des Sixers, mais Under Armour a décidé de l’éclaircir un peu sur ce modèle baptisé « 23.11.3 », en vente à 120 euros sur le site de la marque.

À quoi correspond cette suite de nombres ? Aux stats compilées par le Camerounais lors de sa saison sophomore, marquée par sa première sélection au All-Star Game. D’où l’étoile à l’intérieur de la chaussure droite, et la mention L.A. dans la gauche. La couleur bleue aurait pu correspondre à la tunique de l’Est sauf qu’il n’y avait déjà plus de conférences au match des étoiles en 2018.

Il avait compilé 19 points et 8 rebonds au sein de la « Team Steph », battue par ce soir-là par la « Team LeBron ». Il y est retourné deux fois depuis et va connaître son quatrième All-Star Game le 6 mars prochain vu les stats de MVP qu’il affiche : presque 30 points, 11 rebonds et 3 passes de moyenne à 54% aux tirs dont 40% à 3-points.

