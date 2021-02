Aaron Nesmith, l’autre rookie des Celtics

Payton Pritchard prend tellement la lumière qu’on en oublierait presque que les Celtics avaient sélectionné Aaron Nesmith en 14e position de la Draft 2020. Sorti de Vanderbilt, c’est un potentiel « 3&D » comme les franchises en raffolent depuis quelques années, et il semble avoir enfin pris le bon wagon.

Déjà bon face aux Wizards, dans des conditions compliquées, Aaron Nesmith a confirmé cette nuit face aux Nuggets en apportant 9 points et 4 rebonds en sortie de banc avec un 2 sur 4 à 3-points. Ce n’est pas encore flamboyant, mais ce qu’il faut retenir c’est le différentiel lorsqu’il était sur le terrain : +20 en 24 minutes. C’est le plus élevé côté Boston dans la victoire face à Denver.

« Cela fait du bien de pouvoir jouer, de participer à des victoires, et d’essayer de faire des actions décisives. J’essaie de tirer profit de chaque occasion » explique Aaron Nesmith à MassLive.com.

Si Brad Stevens a fait appel à lui, c’est parce que Marcus Smart et Romeo Langford sont absents, mais aussi parce que le forfait de Daniel Theis l’a obligé à remettre Tristan Thompson dans le cinq de départ. Un petit jeu de chaises musicales qui profite au rookie, entré en jeu à la place de Jayson Tatum au milieu du premier quart-temps.

« J’essaie juste d’être un booster d’énergie »

Sa première action notable ? Un contre sur R.J. Hampton après un ballon perdu. Le genre d’action qu’adore un coach, et qu’on attend d’un rookie, même s’il y avait faute…

Mais les arbitres n’ont pas bronché et on retient son sprint pour bâcher le rookie de Denver. « Il est évidemment de plus en plus à l’aise avec la vitesse d’un match en attaque. Je pense que c’était la transition la plus importante pour lui, et il la maîtrise bien » souligne Brad Stevens. « Il faut le féliciter. Il a simplement continué de bosser. Quand un joueur décroche une opportunité, on veut vraiment qu’il réussisse. »

En fin de quart-temps, on retrouve Aaron Nesmith pour arracher un rebond offensif. Il ressort le ballon pour Tatum, puis va se glisser dans le corner. Son coéquipier l’a vu, le sert, et ça fait 3-points. Même duo à la fin du deuxième quart-temps. Un simple main à la main, et Aaron Nesmith plante son deuxième 3-points pour accroître l’avance des Celtics.

Au début du 4e quart-temps, il se prend pour Marcus Smart en plongeant pour sauver un ballon. Brad Stevens l’applaudit. Payton Pritchard le félicite en le relevant. On le retrouve encore au sol en fin de match après avoir arraché un rebond. Derrière, il assure la victoire des Celtics aux lancers. La prestation idéale pour un « 3&D ».

« À un moment, on a parfois besoin d’énergie. Il n’y a pas de public. Il n’y a pas de fans » rappelle le rookie. « Pour certains, c’est difficile d’entrer et de jouer avec beaucoup d’énergie. Quand je sors du banc pour remplacer les titulaires, j’essaie juste d’être un booster d’énergie. Le gars qui aide les autres à se donner à fond. »