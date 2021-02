Payton Pritchard, le nouveau joker des Celtics

Les Celtics sortaient de deux défaites en déplacement, à Phoenix et dans l’Utah, et la réception de Raptors ragaillardis, à 5 victoires en 6 matchs, s’annonçait périlleuse.

Et pour cause, il aura fallu deux grosses performances de Semi Ojeleye (24 points, son record en carrière) et Payton Pritchard (20 points) pour sauver les meubles alors que Jayson Tatum et Jaylen Brown ont combiné un tout petit 8/27 aux tirs…

Avec 6/8 à 3-points chacun, les deux « role players » sont même devenus les deux premiers Celtics de l’histoire de la franchise (et elle est riche) à inscrire 6 paniers primés dans le même match.

« On pouvait déjà constater qu’il était bien en avance »

Le meneur rookie confirme qu’il s’est déjà fait une spécialité de rentrer les tirs en sortie de banc, devant le nouveau sixième homme privilégié par Brad Stevens. Parfait complément de Tatum ou Brown, il se déplace constamment le long de la ligne à 3-points en profitant de positions ouvertes.

« Ils attirent tellement de monde », sourit le rookie, « les équipes adverses font souvent des prises à deux ou des défenses adaptées. C’est à nous ensuite de faire le boulot et de prendre les espaces ouverts. »

Face à Toronto, Payton Pritchard a été insaisissable au-delà de l’arc. Il avait déjà réussi 23 points (plus 8 passes) pour son record, puis un autre match intéressant à 16 points, mais il n’avait encore jamais inscrit 6 tirs à 3-points dans un match.

Formé à Eugene chez les Oregon Ducks pendant quatre ans, Payton Pritchard est arrivé en NBA avec une grosse expérience et un sacré bagage technique. Ses vidéos d’entraînement au dribble (dans son garage) ont déjà fait le tour des réseaux et son jeu tout en fondamentaux a évidemment plu à Brad Stevens. Ça facilite aujourd’hui sa transition.

« Avant le début du camp d’entraînement, les nouveaux sont arrivés quelques jours après la Draft », raconte Brad Stevens sur ESPN. « Ils ont fait quelques tests et on a pu faire un peu de travail en petit groupe. On pouvait déjà constater qu’il était bien en avance. »

« Quand je mets les pieds sur le terrain, je dois être agressif d’entrée »

Alors que le banc des Celtics fait partie des pires contributeurs de la Ligue, 24e avec 19 points seulement par match, Payton Pritchard le débutant est actuellement le scoreur officiel de la « second unit.

Plus régulier que Carsen Edwards qui présente un profil similaire, en pétard ambulant, Payton Pritchard a récemment avoué qu’il n’était pas encore à 100% après sa blessure au genou. Mais le jeune Celtic de 23 ans a prouvé hier soir qu’il avait bien récupéré.

De là à devenir un Lou Williams ou Terrence Ross, il y a un pas qu’on n’oserait encore franchir. En tout état de cause, sa progression encourageante peut permettre d’espérer pour les Celtics qui auront bien besoin de scoring en provenance du banc en playoffs.

« Quand je mets les pieds sur le terrain, je dois être agressif d’entrée », conclut-il après avoir été briefé par son coach. « Ça ne veut pas dire que je dois tirer à chaque fois mais simplement être agressif des deux côtés du terrain, en rentrant dans mon adversaire en défense. Quant j’ai un tir ouvert, je le prends, sinon, je pars en dribble et j’essaie de libérer un coéquipier. Tous les joueurs peuvent être des menaces et il faut donc être prêt et se donner à fond chaque minute. »