Payton Pritchard ramasse les miettes

Comment composer sans meneur de jeu ? C’est la question qui a occupé l’avant-match de Brad Stevens.

Le coach des Celtics est déjà habitué à faire sans Kemba Walker, mais là, face à Toronto, il devait aussi gérer les absences de Jeff Teague et Marcus Smart.

L’entraîneur a décidé de lancer Tremont Waters dans le cinq majeur, qui n’a pas rendu une grosse copie (5 points à 1/8 au shoot). Mais pour se sortir de ce traquenard, face à des Raptors certes malades, Brad Stevens a pu compter sur l’étonnant Payton Pritchard.

Le rookie a fait des différences dès qu’il est entré sur le parquet, alors même qu’il restait sur deux matches très moyens, voire mauvais (2/9 au shoot au total).

« Face à une très bonne équipe, qui possède d’excellents extérieurs et une bonne défense, il a été capable de trouver un peu de rythme et de bien jouer », remarque Stevens à Mass Live. « Il a connu plus de bonnes soirées que de mauvaises. On lui en demande beaucoup en ce moment. Est-ce juste ou injuste, toujours est-il qu’il va devoir être régulier pour qu’on ait une chance d’être une bonne équipe. »

Un accélérateur de particules

Avec 23 points à 8/13 au shoot et 8 passes décisives, l’ancien de l’université d’Oregon a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière et parfaitement secondé Jayson Tatum (40 points). Ses bons passages durant la rencontre coïncident avec les moments où Boston a accéléré et mis en difficulté les Raptors (son +/- est de +18). En second quart-temps par exemple, pour réveiller les Celtics et les faire revenir dans le match.

« Comme il y a des absents, toute l’équipe doit monter d’un cran », explique le rookie. « Chacun doit faire sa part pour aider l’équipe à gagner. »

Après deux semaines de compétition, le meneur, drafté en 26e position, s’impose comme l’une des bonnes pioches de cette cuvée 2020. Au sein d’une grande franchise, dans une équipe encore en recherche de son équilibre collectif, Payton Pritchard profite à fond de ses minutes.

« Il a une très bonne lecture du jeu », livre Grant Williams, lui aussi intéressant en sortie de banc contre les Pacers. « Il joue avec intensité et envie. N’importe quel rookie peut se montrer à n’importe quel moment. Lui dirige non seulement les remplaçants, mais parfois les titulaires. Cela montre quel joueur spécial il est. »