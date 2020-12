Payton Pritchard, la belle surprise du début de saison à Boston

Kemba Walker blessé, Brad Stevens a dû faire monter tout le monde dans sa hiérarchie à la mène. Jeff Teague se retrouve n°1, et le rookie Payton Pritchard n°2 malgré son inexpérience : il a joué 13, 25, 23 et 27 minutes lors des quatre premiers matchs de la saison. C’est le cinquième temps de jeu de l’effectif, devant même l’ancien All-Star.

« C’est un bon joueur, il le restera pendant longtemps » clamait Brad Stevens avant le match de la nuit. « Je ne veux pas m’emballer, le train de la hype autour d’un rookie est parfois une bonne chose, parfois une mauvaise chose. Il faut juste qu’il continue à jouer, progresser, faire de son mieux, et qu’il essaie d’attraper les ballons dans les limites du terrain. C’est l’objectif numéro 1 : s’il passe un match sans sortir du terrain, ce sera une victoire. »

L’ancien d’Oregon a en effet eu tendance à marcher sur la ligne depuis le début de saison, mais assure qu’il n’avait jamais eu ce problème par le passé.

En tout cas, il a écouté son entraîneur puisqu’il est bien resté dans les limites du terrain hier soir, pour y marquer 10 points dans la revanche victorieuse face aux Pacers, après ses 13 points de la première manche.

« On lui a fait jouer différentes sortes de pick-and-roll dans le deuxième et le quatrième quart. Il est bon sur ce genre de situation » apprécie son coach. « Il prend les bonnes décisions. Il ne paie pas de mine donc il peut aller dans la raquette et utiliser son corps pour finir – comme on l’a vu (hier) soir. Il sait jouer. On est très petit quand il est sur le terrain, mais il a fait du bon boulot des deux côtés. »

« Payton est le GOAT »

Le meneur mesure 1m88 mais ça ne l’empêche pas de donner un gros coup de main à son équipe. En attaque avec son sens du jeu, sa rapidité et son adresse (13/22 aux tirs dont 5/9 à 3-points), mais aussi en défense avec de très bons appuis et des mains actives. De quoi gagner très vite en responsabilités.

« Je pense que mon dribble me permet d’accélérer le jeu et de trouver des solutions quand il n’y en a pas » estime-t-il. « J’espère continuer à le faire parce que je pense que ça crée plus de tirs ouverts et ça nous permet de jouer avec plus de temps sur l’horloge, au lieu de la faire tourner. Mais on va progresser avec le temps. »

La saison est longue, surtout pour un rookie, et il est difficile de dire s’il gardera autant des responsabilités quand l’équipe tournera à plein régime et que Kemba Walker sera de retour. Mais en attendant, Jaylen Brown, tout comme les fans de Boston, ne se priveront pas pour encenser le 26e choix de la dernière Draft.

« Payton est le GOAT » lâche carrément l’ailier. « Il est entré en jeu avec confiance. On avait besoin d’une étincelle en sortie de banc, Payton a tout fait pour nous (hier) soir et plus encore (…) On aura besoin que d’autres se montrent. C’est un excellent gars, qui fait un excellent job. Le gamin sait jouer, on a hâte de le voir, lui et les autres, progresser dans le futur. »