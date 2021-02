Le duo Brown-Tatum repousse un monstrueux Nikola Jokic

Avec Facundo Campazzo dans le cinq majeur, les Nuggets démarrent parfaitement bien, et Jamal Murray, décalé au poste 2, est bien en jambes tandis que Nikola Jokic commence à faire son chantier habituel dans la peinture. Le Serbe met déjà la misère au pauvre Tristan Thompson, qui hurle déjà sur les arbitres, à tort. Denver exerce une superbe défense sur les C’s, et prend un premier avantage (11-6).

Kemba Walker tente de relancer son équipe par des tirs longue distance, et l’ancien meneur des Hornets passe la vitesse supérieure pour essayer de contenir le momentum adverse. Jaylen Brown est solide en défense sur Michael Porter Jr., mais Jokic poursuit son récital en allumant de loin (15 points déjà).

Jokic contre le reste du monde

Brown prend les choses en main, et il prend tous les ticket shoots. Jayson Tatum trouve enfin la mire, et il plante deux shoots mi-distance de suite, avant d’aller provoquer une faute de R.J Hampton, un peu trop naïf sur le coup. Après douze minutes, les hommes de Brad Stevens sont devant (30-26).

Les « second unit » prennent la suite, et Payton Pritchard se montre, au tir, puis sur un amour de passe pour Robert Williams III qui pète un énorme dunk sur jeu posé, ce qui agace Mike Malone, qui demande un arrêt de jeu immédiat. L’ancien meneur d’Oregon joue sans appréhension, et ses coéquipiers se mettent au diapason. Résultat, les Celtics creusent l’écart (48-33). Les Nuggets ont perdu de leur superbe, et Jokic doit reprendre de volée Porter Jr. qui multiplie les oublis défensifs.

Le duo Campazzo-Jokic se trouve à merveille, et après un gros coup de moins bien, Denver réduit l’écart. L’ancien meneur du Real Madrid éclaire le jeu de sa formation, et trouve des lignes de passes qui rendent fous ses coéquipiers assis sur le banc. Auteur de 29 points, Jokic a éclaboussé de sa classe cette première période, mais ce sont bien les Celtics qui sont devant à la pause (59-54).

Le niveau s’élève dès l’entame de cette seconde période, avec un Jokic qui se met dans la peau du chef d’orchestre pour donner deux superbes caviars à Murray qui punit de loin. Les Celtics font bien tourner la gonfle, mais ce diable de Campazzo gêne terriblement la montée de balle de Walker, perturbé par le harcèlement du petit meneur argentin. Malgré quelques difficultés en attaque, les hommes du Massachussetts sont toujours en tête (71-69).

Tatum termine le boulot

Brown allume la mèche de loin, et il reçoit le soutien de Tatum. Pas au mieux depuis deux semaines, l’ailier All-Star prend le jeu à son compte, et Jokic et sa bande ne savent pas comment le ralentir. Après avoir infligé un 12-2 en moins de trois minutes, les Celtics terminent ce quart-temps avec un avantage de onze unités (86-75).

Boston pousse, et Pritchard continue d’impressionner. Le rookie est partout, et il distille une nouvelle passe lumineuse pour Williams qui fait un beau travail en sortie de banc (8 points, 6 rebonds, 5 interceptions). Coach Malone essaye de nouvelles combinaisons, en mettant de nouveau Zeke Nnaji sur le parquet, mais à l’entrée du money time, les locaux sont toujours devant (96-86).

Brown plante de nouveau de loin, et Tatum va attaquer le cercle pour provoquer des fautes, profitant de la naïveté de JaMychal Green qui tombe dans chacune de ses feintes de tir. Jokic, une fois n’est pas coutume, est en galère dans cette fin de match, et les Nuggets sentent que le match leur file entre les doigts. Tatum s’est mis en « attack mode » et il ne laisse pas une miette à ses coéquipiers. Les Celtics ont su hausser leur niveau de jeu dans les moments clés de la rencontre, et ils s’imposent 112-99 pour renouer avec la victoire et reprendre la 4e place de leur conférence.