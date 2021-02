Cole Anthony donne de ses nouvelles en pleine partie de jeu vidéo

Nouvelle saison galère pour le Magic puisque les deux meneurs de jeu, Markelle Fultz et Cole Anthony, sont à l’infirmerie. Pour le premier, la saison est d’ores et déjà terminée. Pour le second, il faudra attendre la deuxième partie de la saison pour le revoir.

Lundi, c’est le rookie qui a donné de ses nouvelles lors d’une partie sur Twitch ! Absent depuis le 9 février, il a répondu à une question d’un adversaire. « Je ne veux pas que l’information soit rendue publique. Je me suis cassé une côte » a-t-il expliqué, avant que l’information ne se répande sur les réseaux sociaux.

Au départ, on pensait que le meneur d’Orlando s’était blessé à l’épaule, mais il souffre donc finalement d’une côte fêlée. Ce qu’a confirmé un membre du staff mardi, et il ne jouera pas avant le 10 mars. Cela signifie qu’on le reverra sur les terrains après la coupure du All-Star Game.

On apprend dans The Athletic que le joueur avait passé plusieurs IRM (épaule, cervicales, plexus) et qu’aucune n’avait révélé de lésions. Comme le joueur souffrait toujours de la cage thoracique, et il a passé une radio qui a révélé une côte fêlée.

En son absence, le Magic vient de recruter Chasson Randle pour épauler Michael Carter-Williams. Côté infirmerie, quelques bonnes nouvelles puisque Al-Farouq Aminu et Evan Fournier se sont entraînés normalement mardi.