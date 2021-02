Malgré les défaites qui s’enchaînent, Giannis Antetokounmpo se veut rassurant

Cela faisait presque trois ans jour pour jour que les Bucks n’avaient plus perdu quatre matches de suite en saison régulière. La dernière fois, c’était entre le 25 février et le 2 mars 2018.

Les Bucks n’étaient donc plus habitués et c’est pourquoi cette défaite contre Toronto, la quatrième de rang donc, est marquante. Pour autant, après la rencontre, Giannis Antetokounmpo s’est voulu rassurant.

« J’ai un peu la sensation que tout le monde panique, mais ça ne devrait pas être le cas », explique le double MVP en titre à ESPN. « Au fond, on a perdu quatre matches de suite mais on ne rentre pas à la maison (comme en finale de conférence 2019, contre Toronto). On n’est pas en playoffs, on n’est pas éliminé. C’est frustrant évidemment, car on veut toujours gagner mais ça ne tourne pas toujours dans notre sens. Ce n’est pas la fin du monde. »

Jrue Holiday manque beaucoup

Dans ces quatre défaites, les Bucks ont toujours encaissé au moins 114 points et trois fois sur quatre, ils ont même laissé leur adversaire coller au moins 124 points. Là aussi, le défenseur de l’année 2020 a une explication.

« Oui, on doit faire mieux mais c’est évident aussi qu’un de nos meilleurs joueurs et défenseurs n’est pas là », souligne-t-il en référence à l’absence de Jrue Holiday depuis cinq parties. « Ce n’est pas une excuse, ce n’est pas mon genre, mais il est très important pour nous et on a besoin de lui. »

Même Nick Nurse, le vainqueur du soir, qui va retrouver Milwaukee dès jeudi soir, ne panique pas pour les Bucks.

« Dans une saison normale, j’aurais probablement été un peu surpris », concède le coach des Raptors. « Mais là, il se passe beaucoup de choses dans plusieurs équipes. Et probablement la moitié de la ligue est soit juste en dessous, soit juste au-dessus des 50% de victoires. Ils ont tout ce qu’il faut : les joueurs, l’expérience, la profondeur… Ils font partie des équipes qui joueront mieux en seconde partie de la saison. »

Ou même avant puisqu’après Toronto ce jeudi, Milwaukee recevra Oklahoma City, Sacramento et Minnesota. Des adverses très abordables pour le « Greek Freak » et sa bande afin de rapidement se relancer.