Les Wolves misent davantage sur Anthony Edwards dans leur attaque

Victorieux des Raptors hier soir, les Wolves ont mis fin à une série de quatre défaites d’affilée. S’ils le doivent en grande partie au retour à l’action de Karl-Anthony Towns et à l’adresse de Malik Beasley, d’autres facteurs semblent également avoir pesé.

Plus particulièrement, le coaching staff de Minnesota commence à faire évoluer son catalogue de systèmes, favorisant de plus en plus d’actions qui impliquent son n°1 de la Draft, Anthony Edwards, en pleine ascension. Exactement comme les Hornets avec LaMelo Ball qu’il a croisé il y a quelques jours.

« J’adore jouer avec le ballon dans les mains »

« J’adore ça. Comme vous pouvez le voir, je suis content qu’on ait gagné », souriait le rookie dans The Athletic. « J’adore ça. J’adore jouer avec le ballon dans les mains. J’adore rendre mes coéquipiers meilleurs, surtout quand on gagne à la fin. »

Avec 18 points, 7 rebonds et 3 passes, Anthony Edwards a certes déchiré derrière l’arc, à 1/7, mais la pression permanente qu’il met sur la défense adverse commence à porter ses fruits… pour ses partenaires. Outre KAT et Beasley qui ont tous deux terminé à 20 points, Ricky Rubio (16 points, 5 passes) a lui aussi retrouvé des couleurs, notamment à 3-points, avec un 4/8 très au-dessus de sa moyenne sur l’année (la pire de sa carrière, 24%).

« Les jeunes gars comme Ant maintiennent l’ambiance dans les vestiaires et ça m’aide à tirer le meilleur de moi-même », souffle l’Espagnol. « C’est comme ça qu’on s’aide les uns les autres. On est une équipe et quand les choses ne marchent pas, c’est là qu’on doit s’entraider et se serrer les coudes. Lui et moi, on construit une très bonne alchimie. »

Avec sa fougue et son insouciance, Anthony Edwards permet en tout cas aux Wolves de garder le moral malgré les défaites qui s’accumulent (encore cette année). Karl-Anthony Towns n’est en tout cas pas contre partager le ballon avec son rookie en attaque, bien au contraire…

« Cette équipe croit tellement en Ant et voit l’immensité de son potentiel. Pour moi, j’en ai parlé à Ryan, on doit mettre la balle plus souvent dans les mains d’Ant. [Hier] soir, c’était un exemple de ces discussions qu’on a pour améliorer l’équipe. Je pense qu’Ant est un créateur sous-estimé et il est évidemment très bon pour causer le chaos dans la raquette adverse pour attirer la défense. Il fait les bons choix la plupart du temps. C’est toujours bien d’avoir un autre scoreur dans l’équipe, mais sa capacité à créer pour les autres est sous-estimée. »

« C’est mon boulot de mettre l’ambiance »

S’il ne tourne qu’à 2 passes de moyenne, Anthony Edwards devient néanmoins une menace de plus en plus importante avec sa facilité sur le un-contre-un. Hier soir, il a en l’occurrence termine avec +14, le meilleur +/- de son équipe (et du match).

« Je suis très fier de l’équipe », a réagi Ryan Saunders. « Il aurait été facile de bouder mais l’équipe s’est bien ressoudée, surtout ces derniers jours. »

Avec 9 de leurs 12 derniers matchs en déplacement, les Wolves n’ont pas été épargnés par leur calendrier récent. Mais la joie de vivre communicative du rookie star a permis à Minny de passer l’orage.

« J’ai le sentiment que c’est mon boulot de mettre l’ambiance parce que tout le monde est plus âgé que moi. Je suis un peu le bout-en-train de l’équipe, j’arrive heureux à l’entraînement parce que je suis jeune et plein d’énergie. Les gars comme Ricky me donnent beaucoup de conseils. Même s’il pense qu’il n’est pas bon aux tirs en ce début de saison, je suis content qu’il continue à shooter. J’essaye de lui donner confiance, comme Josh [Okogie] et Jarred [Vanderbilt]. J’essaie de donner confiance à tout le monde. »

En l’absence de D’Angelo Russell, Anthony Edwards s’est momentanément glissé dans un rôle de créateur, ce qui devrait se reproduire de plus en plus souvent à l’avenir…